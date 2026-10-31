"Estoy al límite de lo humano": el nuevo mensaje de Silvia Techera tras la condena a Rody Silva por difamación

"No es un momento agradable, pero estoy convencida de que hice lo correcto". Con esas palabras, Silvia Techera volvió a expresarse en las redes después de que la Justicia condenara al periodista Rody Silva por difundir un audio ofensivo sobre su intimidad. La corresponsal de Subrayado en Cerro Largo agradeció la solidaridad recibida en todo el país, pero también reveló el desgaste de las últimas jornadas.

“Simplemente a todos quiero darles las gracias por la solidaridad y el cariño a lo largo y ancho del país”, escribió este viernes en una imagen publicada en sus redes. En el mismo mensaje, la periodista reconoció: "Vienen siendo días de mucho trabajo y estoy al límite de lo humano. Por lo que casi no he podido comunicarme por aquí".

El agradecimiento llegó en plena polémica. El jueves, la Justicia condenó a Silva, excorresponsal de Telenoche, como autor de un delito de difamación. La sentencia, dictada mediante un proceso abreviado en el que el comunicador aceptó los hechos atribuidos, estableció "cuatro meses de prisión en régimen de libertad a prueba".

Silva deberá presentarse semanalmente en una seccional policial. También tiene prohibido acercarse a Techera o comunicarse con ella, así como volver a divulgar el material y otros contenidos referidos a la periodista. La investigación respecto del abogado Arthur Souza, a quien se atribuye la emisión original del audio, continúa sin resolución judicial.

El caso empezó con la circulación de una grabación con expresiones despectivas y referencias sexuales sobre Techera. La periodista presentó una denuncia penal y luego publicó un descargo titulado "Mi dignidad no está en discusión", en el que cuestionó los comentarios que consideró misóginos y humillantes.

El mensaje de Silvia Techera tras el escándalo.

“Sobre mi trabajo profesional podrán opinar siempre, con respeto y libertad. Pero mi vida personal tiene límites que nadie tiene derecho a traspasar”, sostuvo entonces. Recibió numerosos mensajes de respaldo y la Asociación de la Prensa Uruguaya también expresó su solidaridad, además de advertir sobre la violencia digital contra mujeres que trabajan en los medios.

El mensaje de Silvia Techera después de una jornada de trabajo

Techera mostró también cómo transcurrió su viernes en Cerro Largo. En un collage de fotografías, aparece durante actividades públicas y acompaña las imágenes con una frase que resume su jornada: "Dura, pero llena de buenas noticias para Cerro Largo".

Destacó una inversión de UTE en el Anillo del Norte, la construcción en Melo de la que describió como la planta solar más grande del país, la entrega de siete viviendas mediante las iniciativas Cirineos y Rancho Cero y el egreso de 142 nuevos maestros y profesores del Instituto de Formación Docente de Melo.

"Cierro el día cansada, pero con el corazón contento por haber compartido estas alegrías”" escribió, antes de agradecer los mensajes que le enviaron. Ese reconocimiento volvió a aparecer en otra publicación, en la que admitió estar atravesando un momento difícil sin dejar de reivindicar la decisión que tomó.

La periodista compartió además una imagen con una cita de Eduardo Galeano sobre el derecho a soñar. El escritor uruguayo sostiene allí que ese derecho no aparece entre los proclamados por Naciones Unidas en 1948, pero que sin él los demás se quedarían sin sustento. Techera acompañó la reflexión con una frase breve: "Nunca dejes de soñar. Un mundo mejor es posible".