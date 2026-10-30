Justicia condena al periodista Rody Silva por difundir un audio ofensivo sobre la intimidad de una colega

El mundo de la comunicación en Melo (Cerro Largo) se ha visto sacudido en las últimas semanas con la difusión de un audio ofensivo con referencias a la intimidad de la periodista Silvia Techera, corresponsal de Subrayado (Canal 10) en la capital arachana y comunicadora en la emisora La Voz de Melo.

La periodista realizó un fuerte descargo en redes sociales donde habló de un mensaje "humillante" y "misógino", pero el caso tuvo una derivación judicial con la presentación de denuncia penal de parte de Techera contra el señalado autor del mensaje, el abogado melense Arthur Souza y también contra el primer destinatario y luego replicador de ese contenido agraviante, el periodista Rody Silva, excorresponsal de Telenoche en Cerro Largo.

Este jueves,y luego de una investigación llevada a cabo por el Departamento de Delitos Informáticos de la Policía, la Justicia tomó una primera resolución y condenó a Rody Silva por el delito de difamación. Luego de un juicio abreviado con participación de la fiscal letrada de 1er turno, Adriana Umpiérrez y la jueza de 6to turno Máxima Reyes, el comunicador asumió la responsabilidad y fue condenado a cuatro meses de prisión, la cual se cumplirá en régimen de libertad a prueba.

La sentencia, a la que accedió TV Show, establece varias obligaciones para el condenado, entre ellas presentarse una vez por semana ante la seccional policial correspondiente, realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias durante un mes y permanecer bajo supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas.

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Además, la Justicia le prohibió acercarse o comunicarse por cualquier medio con Silvia Techera durante el cumplimiento de la condena, así como difundir, reenviar o divulgar nuevamente el audio o cualquier contenido referido a la víctima. También deberá eliminar ese material de sus dispositivos y cuentas y no podrá salir del país sin autorización judicial.

La condena se produjo mediante un proceso abreviado, luego de que Silva, asistido por un defensor de oficio, aceptara los hechos atribuidos por Fiscalía y la tramitación del procedimiento. La sentencia consideró como atenuantes la confesión y la ausencia de antecedentes penales.

En tanto, la situación del abogado Arthur Souza continúa bajo investigación de Fiscalía, que deberá determinar los pasos a seguir en los próximos días.

Silvia Techera es corresponsal de "Subrayado" en Cerro Largo.

El descargo de Silvia Techera: “Mi dignidad no está en discusión”

Si bien el audio comenzó a circular hace varias semanas, la controversia tomó estado público y nacional cuando Techera publicó en Facebook un extenso y contundente descargo.

Bajo el título “Mi dignidad no está en discusión”, la periodista cuestionó las expresiones que consideró misóginas, discriminatorias y machistas, y reivindicó su trayectoria profesional, construida a lo largo de décadas de trabajo.

“Sobre mi trabajo profesional podrán opinar siempre, con respeto y libertad. Acepto las críticas y las diferencias de opinión. Pero mi vida personal tiene límites que nadie tiene derecho a traspasar”, expresó.

La comunicadora también dirigió fuertes cuestionamientos hacia quienes utilizan su formación académica o su presencia en los medios para realizar comentarios ofensivos.

“Personas a las que la academia les otorgó un título, pero que todavía tienen mucho que aprender sobre dignidad, sensibilidad y calidad humana. Porque un título académico no convierte automáticamente a nadie en un mejor ser humano”, manifestó.

Y añadió: “La libertad de expresión no es una licencia para humillar. Y tener un micrófono no otorga superioridad moral ni impunidad”.

Techera sostuvo que su reclamo iba más allá de la situación personal que atravesaba y que también pretendía representar a otras mujeres que han sufrido humillaciones y discriminación.

“No hablo solamente por mí. Hablo por las mujeres que no tienen voz, por aquellas que han sido humilladas, silenciadas o discriminadas y que todavía no han podido defenderse”, señaló.

La publicación recibió cientos de mensajes de respaldo y solidaridad de colegas, amigos y vecinos de Cerro Largo.

“La dignidad no se negocia, el respeto se exige y el silencio jamás debe ser una obligación frente a la injusticia”, concluyó Techera en uno de los pasajes más destacados de su mensaje.