Danubio vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional tiene una visita de riesgo hoy frente a Danubio a partir de las 16:30 horas en Jardines del Hipódromo por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido podrá verse en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

El tricolor viene de perder el invicto en la era de Daniel Carreño contra Liverpool en condición de local, tiene 23 puntos y se encuentra a cuatro de la cima. Por tanto, su deseo es ganar las nueve unidades que quedan en juego para seguir con la esperanza de obtener el último torneo corto el año.

Del otro lado está un equipo liderado por Leonel Rocco, que compitió hasta el final contra Deportivo Maldonado pero en la agonía del trámite dejó puntos claves. Su gran objetivo en la recta final de la temporada es sostener la categoría y compite con Cerro, Wanderers, Central Español y Progreso.

“Es una final. Sabemos que estamos en una situación compleja, pero mientras hay vida, hay esperanza, vamos a luchar y tratar de ganar los tres puntos ante Nacional, que también los necesita”, le dijo el entrenador de La Franja a Ovación.

Leonel Rocco en Danubio. Foto: @DabubioFC

Luego analizó lo que le dejó la última caída de visita: “Hicimos un gran partido contra Deportivo Maldonado, pero son las cosas del fútbol: nos hicieron un gol en la primera jugada del segundo tiempo y en la última y no pudimos quedarnos con el resultado que pretendíamos”.

Por su parte, Carreño, técnico del Bolso, dejó claro en la última conferencia que habían recibido un “mazazo” contra el negriazul, asumió la responsabilidad y reveló que serían horas de mucha autocrítica en el plano personal.

Si bien reconoció que las posibilidades de conquistar el Clausura se le redujeron, enseguida puso el foco en seguirlo intentando: “Acá no está permitido bajar la cabeza, y el que quiera darse ese lujo no va a estar entre nosotros. Acá vamos a tener que luchar por la gente, por cómo alienta, y por el club que representamos, y porque nos tenemos fe hasta el último minuto”, dijo con énfasis.

Con las bajas confirmadas de Luciano Boggio por haber llegado a la quinta amarilla y Luciano Rodríguez por su lesión en la rodilla, el tricolor está obligado a modificar el once. Es probable que Emiliano Ancheta ingrese para jugar como stopper por derecha en una línea de tres zagueros que se mantendrá.

En la mitad de la cancha Santiago Silva se perfila como el sustituto natural de Boggio, mientras que la incógnita es si jugará Luciano González o Rubén Botta. En la ofensiva dirá presente la dupla en la que viene confiando Carreño: Tiziano Correa y Maxi Gómez, el máximo goleador del equipo.

Danubio vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Danubio: Mauro Goicoechea;Mateo Rinaldi, Mauro Brasil, Gonzalo Rodríguez, Leandro Sosa; Enrique Femia, Bautista Pereira, Juan Millán, Mateo Peralta; Bautista Tomatis, Enzo Cabrera. DT: Leonel Rocco.

Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Luciano González/Rubén Botta, Camilo Cándido/Tomás Viera; Tiziano Correa, Maxi Gómez. DT: Daniel Carreño.

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado

Cuarto árbitro: Kevin Fontes

VAR: Andres Cunha y Agustín Berisso

Estadio: Jardines del Hipódromo.

Hora: 16:30

TV: DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.