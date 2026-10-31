Quién es Federico Pedrouzo, el floridense que formó el asistente de Diego Forlán y entrena en Primera con Nacional

La proyección de juveniles en el primer equipo ha sido una de las cualidades de Daniel Carreño desde su regreso a Nacional. Lo hizo dándole la oportunidad de afianzarse a Luciano González y al propio Luciano Rodríguez, quien acaba de sufrir una lesión de gravedad en el último partido oficial por el Torneo Clausura.

Por esa razón, en el arranque de la semana de trabajo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes tomaron la decisión de subir a Federico Pedrouzo a las prácticas del plantel principal. El zaguero floridense de 20 años es derecho, nació el 7 de marzo del 2006 y tiene un amplio recorrido por las formativas del tricolor.

En total registra 108 partidos oficiales y cinco goles. En 2022 fue campeón uruguayo en Sub 16, en 2023 se coronó en la Quinta División y dos años después obtuvo el campeonato de la Cuarta División.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Pedrouzo se formó en Atlético Florida. Arribó al tricolor a inicios del 2022 con la mira puesta en hacer una prueba en la categoría Sub 16. Luego, en el mercado de pases de mitad de año, terminó siendo fichado.

Una peculiaridad de su recorrido es que empezó jugando como volante central. Ya en la Sub 17 se terminó afianzando como defensa central.

En las dos categorías mencionadas y también en Sub 19 estuvo bajo la tutela de Santiago Espasandín, asistente técnico de Diego Forlán en la selección uruguaya. Pedrouza, al igual que Luciano Rodríguez y Luciano González, integró el plantel que viajó a la Copa Libertadores Sub 20 disputada este año en Ecuador bajo las órdenes de Espasandín.

El zaguero hizo todo su trayecto formativo viajando a diario desde su departamento natal hasta la Ciudad Deportiva Los Céspedes para completar los entrenamientos. Lo hacía en la camioneta que ponía a disposición el club para todos los futbolistas de la zona de Canelones y Florida, hasta que pudo instalarse en Montevideo de manera fija.

Si bien en muchos casos ya formaban parte del plantel, desde que inició su tercer ciclo en Nacional Carreño ha tenido como sello característico el concederle oportunidades a los de menor experiencia.

En su momento sorprendió al meter en el once clásico a Tomás Viera, que terminó siendo una de las figuras. Y también le ha dado rodaje a Rodrigo Martínez, que se forjó en el Bolso, y a otros jóvenes que provienen de otros sitios pero se han afianzado, como es el caso de Tiziano Correa (22), a quien ponderó por sobre Silvera.