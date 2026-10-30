El mensaje de Luis Mejía tras renovar contrato con Nacional: "Con mis compañeros y con la mejor hinchada"

Nacional hizo oficial este viernes la renovación contractual de Luis Mejía. El arquero panameño, quien trabaja en sanidad tras sufrir una lesión miotendinosa del tríceps sural, firmó un nuevo vínculo hasta diciembre del 2027.

El golero tenía una cláusula de renovación automática de contrato en caso de jugar el 70% de los partidos. Como se perdió varios por el Apertura y no disputó la serie de playoffs de Copa Sudamericana, para alcanzarlo debía jugar todos los partidos hasta el cierre, pero la lesión se lo impedía y el Bolso le renovará de todas formas.

Puertas adentro es considerado un líder positivo y una pieza clave por el desempeño que ha mostrado en momentos de máxima tensión.

Se trata de una excepción de parte del Bolso, que ya está analizando la conformación del plantel para 2027 a través de su gerencia deportiva, pero no comunicará ninguna otra decisión antes de que termine la vigente temporada por respeto a los futbolistas que hoy lo representan.

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✍🏼 Luis Mejía renovó su contrato con el Decano hasta diciembre 2027.



¡Seguimos, @luismanotamejia! 👊🏼 pic.twitter.com/5ciVQlolVV — Nacional (@Nacional) October 30, 2026

Horas después de que la cuenta oficial del tricolor diera a conocer la noticia, Mejía publicó un mensaje en su cuenta de Instagram junto con una fotografía del momento de la firma al lado de Ricardo Vairo, presidente de Nacional. "Mi casa. Con mis compañeros. Y con la mejor hinchada. Un año más", posteó junto con corazones azules, blancos y rojos.

Qué jugadores de Nacional vencen contrato en diciembre del 2026

Lucas Rodríguez integra la lista de los que terminan contrato en diciembre. Hoy es una pieza indiscutida en el once de Carreño y registra un gol en 33 compromisos oficiales. Destaca por el equilibrio y la marca que aporta y en la temporada pasada se ganó la renovación tras destacar en las finales.

Camilo Cándido es otro de los referentes del plantel que vence contrato en poco más de dos meses. Llegó como un refuerzo importante pero le ha costado ganarse la titularidad entre algunas dolencias y su desempeño. Carreño supo sacarle su mejor rendimiento en el puesto de carrilero, donde tiene mayor vocación ofensiva y jugó de arranque en el último partido.

Hay dos casos de jugadores que llegaron a préstamo y con opción de compra. Alejandro Martínez arribó en el cierre del último mercado cedido sin costo desde Talleres hasta diciembre. Por el momento no ha tenido regularidad como extremo por izquierda y el técnico se ha decantado por otras opciones. Acaba de sufrir un desgarro en el posterior frente a Deportivo Maldonado.

Otro de los casos es el de Tomás Verón Lupi, quien acordó su llegada en diciembre del 2025 a préstamo con cargo y opción desde el Grasshopper de Suiza. Si bien tiene 34 partidos en el año y destaca por su participación goleadora con cuatro tantos y cinco asistencias, ha perdido lugar en la consideración de Carreño ante la llegada de Gastón Martirena, uno de los líderes futbolísticos con cuatro asistencias.

Nicolás Rodríguez también transita la etapa final de su contrato, aunque le ha aportado soluciones al Bolso jugando como lateral derecho, izquierdo y carrilero. Contra Cerro Largo fue titular y se perdió el último compromiso por una inflamación en el gemelo. En el arranque de la temporada renovó su vínculo hasta diciembre.

El octavo caso es el de Ignacio Suárez, el arquero de 24 años que a mitad de año ingresó en la nómina de siete futbolistas relegados por Jorge Bava. Le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta y optó por permanecer en el club hasta fin de año. La seguidilla adversa del tricolor en el primer semestre y sus rendimientos individuales terminaron repercutiendo.

Su último partido oficial fue el 6 de junio contra Juventud y tiene nueve en toda la campaña, donde recibió 15 goles y mantuvo la valla invicta en dos ocasiones. En la actualidad entrena con la Tercera División.