El poder de las partidarias en Nacional: qué influencia tienen y qué le "exige" Territorio a Flavio Perchman

Tras los dichos públicos de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, quien calificó de “casi ineptos” a los integrantes de Territorio Nacional y dijo que algunos partidarios deberían “cambiar de actitud”, el tema quedó en el tapete: ¿qué influencia tienen los medios partidarios de Nacional en la opinión de sus hinchas?

Ovación dialogó con sus miembros para conocer qué postura adoptan. Maximiliano Estévez, relator de La Abdón, contó cuál es el objetivo que se fijan: “Buscamos transmitir y acompañar el sentimiento del hincha a través de las redes, las transmisiones y las distintas plataformas de Nacional. Tenemos una gran responsabilidad y, desde el estilo de La Abdón, siempre priorizamos el bien del club”.

Maxi Estévez, relator de La Abdón. Foto: Gentileza.

Consultado sobre la influencia en la mirada de los simpatizantes, respondió: “Somos hinchas y vivimos día a día pensando en Nacional, pero entendemos que hay una diferencia entre opinar, informar y desinformar. La pasión no puede ser una excusa para faltar a la verdad ni para instalar cosas sin fundamentos. Es importante que existan distintas voces y debates, siempre con responsabilidad y respeto por los miles de hinchas que confían en nosotros”.

Miguel Castro, director de Territorio Nacional, destacó la meta que persiguen: “Nuestro objetivo es tener la voz del hincha y llevarla a la masividad, poder tener de primera mano información fidedigna ya que los medios tradicionales están muchas veces cargados de falsas informaciones y con cierta intencionalidad, entonces lo que busca la radio partidaria es el ida y vuelta, dar información fidedigna con opinión propia y ser la voz del hincha”.

Sobre la función de los medios partidarios acotó: “Muchas veces los hinchas se sienten identificados con el sentir y el pensar de lo que tratamos de hacer los comunicadores de las partidarias. Algunas veces están en desacuerdo y en otras no. Lo que hacemos son programas deportivos, sin llegar a ser termos siempre tratamos de que el punto principal sea el club”.

Respecto del comunicado que le hicieron llegar a la directiva mostrando su disconformidad con los dichos del vicepresidente, Castro afirmó: “Se trató el tema en directiva y se comunicó conmigo el secretario de Nacional diciendo que lo que decía Flavio Perchman no es lo que piensa Nacional, a lo cual nosotros le pedimos y exigimos que Nacional diga públicamente que no está en la misma línea que Perchman en cuanto a los comentarios que hizo sobre nuestra partidaria. Como él lo hizo público, pedimos sus disculpas públicas o que Nacional se distancie de sus comentarios”.

Desde Decano le trasladaron a Ovación un comunicado con las respuestas: “Desde que nacimos en 1999 el objetivo fue defender la historia, el presente y el futuro del club. Con pluralidad -somos un colectivo por el que han pasado más de 100 personas- y sin unanimidad de pensamiento. Nuestro mayor valor es poner a Nacional por encima de cualquiera de nosotros. Si es perjudicial para el club, no se hace, no se dice, no se comenta y, si depende de nosotros, tampoco se habla”.

Parte del equipo de Decano durante una entrevista realizada a Daniel Carreño, entrenador de Nacional. Foto: Decano.

Sobre la influencia en el hincha dijo: “No corremos por la primicia, pero cuando damos una información, el hincha sabe que está confirmado. No reproducimos información sin chequear y no tenemos ninguna pretensión política. 27 años de permanencia nos confirman que ese es el camino”.

Javier Moreira, líder de Pasión Tricolor, dijo: “Nacimos hace casi 17 años con el objetivo de unir a la hinchada en este sentimiento cada vez que juega Nacional para defender al club de una hegemonía de medios tradicionales. Estábamos bastante cansados de que no se escuchara la opinión genuina de los hinchas cada vez que había que abordar un tema”.

Javier Moreira, líder de Pasión Tricolor, en el Gran Parque Central. Foto: Gentileza.

Sobre el rol que tienen dijo: “Es que Pasión Tricolor y todos los medios partidarios están compuestos por hinchas y socios, y también nos escuchan y opinan hinchas y socios. En definitiva, los dirigentes son los representantes de los socios e hinchas en directiva. A veces estamos de acuerdo y en otras no. A lo largo de estos años hemos militado con todos los hinchas que nos siguen en la lucha por la defensa del club, como por ejemplo la asamblea por los derechos de televisión”. Y añadió: “Hoy el foco del socio/hincha está centrado en los medios tradicionales, donde en esta semana vimos cómo a un tema similar o igual de un lado le dedican horas y vemos que hay operaciones, y del otro lado hay justificaciones, tanto en temas de violencia o arbitrales”.

La opinión de un dirigente de Nacional sobre el rol de los medios partidarios

Un actual dirigente de Nacional, quien prefirió preservar su identidad, dio su visión: “Está bueno que haya medios partidarios porque creo en la pluralidad de opiniones. Sabemos que el hincha le pone mucha pasión más que razón, el hincha fue, es y será siempre así. Entonces a veces son muy subjetivos, de repente no tienen la totalidad de la información que tenemos los dirigentes, los futbolistas o los directores técnicos, que muchas veces tenemos que decidir cosas que no son del agrado del hincha, pero es lo políticamente indicado”.

Y profundizó: “Muchas veces, como en la vida, hay medios partidarios como también periodistas en general que son más constructivos, otros no tanto; algunos lo hacen como hobby, otros lo hacen como un trabajo -esto es bueno diferenciarlo- y eso lo tenemos claro”. Agregó que “en algunos aspectos ellos podrían colaborar con el club” sin dejar de criticar porque entiende que eso es parte de “la esencia periodística”.

“El tema es cuando se autoperciben que representan a la hinchada, y yo no creo en esa globalidad, la hinchada somos todos. Aun en la diversidad de opiniones somos todos un conjunto de partidarios del club en general. De repente algunos ponen determinadas categorías de dirigentes por un lado e hinchas, jugadores y entrenadores por el otro, y esto es una globalidad”, cerró.

Qué dijo Flavio Perchman sobre Territorio Nacional en una reciente entrevista

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

En una entrevista con el segmento "Encerrados" de Aweno TV, Flavio Perchman fue crítico con el medio partidario Territorio Nacional. Al ser consultado acerca de cuál es el periodista que más lo hace enojar por las declaraciones que realiza, el vicepresidente tricolor contestó: "La gente de Territorio Nacional me parece casi inepta, y es una partidaria".

Cuando le repreguntaron si se refería a una persona en específico, dijo: "No, los pongo a todos".

Luego le preguntaron si considera que las partidarias le hacen mal al tricolor. Al respecto, dijo: "Creo que podrían hacerle mucho mejor de lo que le hacen, y tengo siempre una sensación de que les va mejor cuando nos va mal, que cuando nos va bien. O por lo menos creo que son más escuchadas".

Sobre qué entiende que deberían cambiar para beneficiar al club, Perchman acotó: "Entender que no está bueno sumarse a la tribuna, tratar de poner paños fríos en algunos casos, no digo falsear la verdad o lo que se está viendo, pero sí cambiar la actitud. No son todas iguales, eh".

A modo de cierre sobre este tema, le consultaron cuál considera que es el peor medio partidario, y respondió: "Territorio". Sobre cuál evalúa como la mejor, dijo: "No, no tengo mejor, la verdad que no tengo".