Hernán Heras arbitrará Danubio-Nacional y Leodán González Peñarol-Wanderers: los jueces de la fecha 13 del Clausura
La etapa se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre con el enfrentamiento entre Albion y Deportivo Maldonado, arbitrado por Andrés Matonte con el apoyo de Andrés Cunha en el VAR.
La fecha 13 del Torneo Clausura promete sacudir la tabla de posiciones con las miradas en las actuaciones de Peñarol y Nacional, ante dos de los equipos que buscan mantenerse en Primera y en una recta final que no deja margen para el error.
Tras los encuentros matutinos y del mediodía entre Racing y Cerro Largo a las 10:00 en el Parque Roberto, y Cerro frente a Central Español a las 13:00 en el Tróccoli por otra final en la Tabla del Descenso, la atención se trasladará por completo al Parque Saroldi.
A partir de las 16:30, Peñarol se medirá ante un Wanderers que se juega la vida y con la necesidad de afirmarse en la Tabla Anual. Para impartir justicia fue electo Leodán González como árbitro principal, acompañado por Héctor Bergalo y Marcos Rosamen en las bandas, Daniel Rodríguez como cuarto árbitro, y la dupla de Diego Dunajec junto a Nicolás Tarán a cargo del VAR.
La acción continuará el domingo 1 de noviembre con una jornada cargada que arrancará a las 10:00 con el choque entre Progreso y Defensor Sporting en el Paladino, seguido a las 13:00 por Boston River frente a Montevideo City Torque en el Campeones Olímpicos de Florida.
El partido estelar del domingo llegará a las 16:30 en Jardines del Hipódromo, cuando Nacional visite a Danubio en el estadio María Mincheff de Lazaroff. En un feudo históricamente difícil, el tricolor buscará una victoria crucial para no perder pisada en la definición del torneo. El arbitraje de este choque clave estará comandado por Hernán Heras, con Horacio Ferreiro y Amador De Prado como asistentes, Kevin Fontes en el rol de cuarto árbitro, y el VAR bajo la supervisión de Andrés Cunha y Agustín Berisso.
El domingo se cerrará por la noche a las 20:00 con el cruce entre Liverpool y Juventud en el Parque Viera con la dirección arbitral de Mathias De Armas. Finalmente, la fecha 13 bajará el telón el lunes 2 de noviembre a las 20:00 en el Estadio Luis Franzini, con el enfrentamiento entre Albion y Deportivo Maldonado, arbitrado por Andrés Matonte con el apoyo de Andrés Cunha en el VAR.
Todos los árbitros de la fecha 13 del Clausura
Sábado 31 de octubre
Racing vs. Cerro Largo
Hora: 10:00
Estadio: Parque Roberto
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz
Cuarto árbitro: Marcelo García
VAR: Yimmy Álvarez y Santiago Fernández
Cerro vs. Central Español
Hora: 13:00
Estadio: Tróccoli
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Agustín Berisso y Marcelo Alonso
Cuarto árbitro: Leandro Lasso
VAR: Antonio Garcia y Santiago Motta
Peñarol vs. Wanderers
Hora: 16:30
Estadio: Parque Saroldi
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Héctor Bergaló y Marcos Rosamen
Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez
VAR: Diego Dunajec y Nicolás Taran
Domingo 1 de noviembre
Progreso vs. Defensor Sporting
Hora: 10:00
Estadio: Parque Paladino
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Nicolas Taran y Sebastián Silvera
Cuarto árbitro: Jonathan De León
VAR: Christian Ferreyra y Héctor Bergaló
Boston River vs. Montevideo City Torque
Hora: 13:00
Estadio: Campeones Olímpicos
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Andres Nievas y Matías Rodríguez
Cuarto árbitro: Lucas Andrade
VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso
Danubio vs. Nacional
Hora: 16:30
Estadio: María Mincheff de Lazaroff
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado
Cuarto árbitro: Kevin Fontes
VAR: Andres Cunha y Agustín Berisso
Liverpool vs. Juventud
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Mathias De Armas
Asistentes: Pablo Llarena y Mathias Muniz
Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo
VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández
Lunes 2 de noviembre
Albion vs. Deportivo Maldonado
Hora: 20:00
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez
Cuarto árbitro: Juan Cianni
VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro
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