Hernán Heras arbitrará Danubio-Nacional y Leodán González Peñarol-Wanderers: los jueces de la fecha 13 del Clausura

La fecha 13 del Torneo Clausura promete sacudir la tabla de posiciones con las miradas en las actuaciones de Peñarol y Nacional, ante dos de los equipos que buscan mantenerse en Primera y en una recta final que no deja margen para el error.

Tras los encuentros matutinos y del mediodía entre Racing y Cerro Largo a las 10:00 en el Parque Roberto, y Cerro frente a Central Español a las 13:00 en el Tróccoli por otra final en la Tabla del Descenso, la atención se trasladará por completo al Parque Saroldi.

A partir de las 16:30, Peñarol se medirá ante un Wanderers que se juega la vida y con la necesidad de afirmarse en la Tabla Anual. Para impartir justicia fue electo Leodán González como árbitro principal, acompañado por Héctor Bergalo y Marcos Rosamen en las bandas, Daniel Rodríguez como cuarto árbitro, y la dupla de Diego Dunajec junto a Nicolás Tarán a cargo del VAR.

La acción continuará el domingo 1 de noviembre con una jornada cargada que arrancará a las 10:00 con el choque entre Progreso y Defensor Sporting en el Paladino, seguido a las 13:00 por Boston River frente a Montevideo City Torque en el Campeones Olímpicos de Florida.

El partido estelar del domingo llegará a las 16:30 en Jardines del Hipódromo, cuando Nacional visite a Danubio en el estadio María Mincheff de Lazaroff. En un feudo históricamente difícil, el tricolor buscará una victoria crucial para no perder pisada en la definición del torneo. El arbitraje de este choque clave estará comandado por Hernán Heras, con Horacio Ferreiro y Amador De Prado como asistentes, Kevin Fontes en el rol de cuarto árbitro, y el VAR bajo la supervisión de Andrés Cunha y Agustín Berisso.

El domingo se cerrará por la noche a las 20:00 con el cruce entre Liverpool y Juventud en el Parque Viera con la dirección arbitral de Mathias De Armas. Finalmente, la fecha 13 bajará el telón el lunes 2 de noviembre a las 20:00 en el Estadio Luis Franzini, con el enfrentamiento entre Albion y Deportivo Maldonado, arbitrado por Andrés Matonte con el apoyo de Andrés Cunha en el VAR.

Todos los árbitros de la fecha 13 del Clausura

Leodan González en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

Sábado 31 de octubre

Racing vs. Cerro Largo

Hora: 10:00

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz

Cuarto árbitro: Marcelo García

VAR: Yimmy Álvarez y Santiago Fernández

Cerro vs. Central Español

Hora: 13:00

Estadio: Tróccoli

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Marcelo Alonso

Cuarto árbitro: Leandro Lasso

VAR: Antonio Garcia y Santiago Motta

Peñarol vs. Wanderers

Hora: 16:30

Estadio: Parque Saroldi

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Héctor Bergaló y Marcos Rosamen

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez

VAR: Diego Dunajec y Nicolás Taran

Domingo 1 de noviembre

Progreso vs. Defensor Sporting

Hora: 10:00

Estadio: Parque Paladino

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Nicolas Taran y Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: Jonathan De León

VAR: Christian Ferreyra y Héctor Bergaló

Boston River vs. Montevideo City Torque

Hora: 13:00

Estadio: Campeones Olímpicos

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Andres Nievas y Matías Rodríguez

Cuarto árbitro: Lucas Andrade

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso

Danubio vs. Nacional

Hora: 16:30

Estadio: María Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado

Cuarto árbitro: Kevin Fontes

VAR: Andres Cunha y Agustín Berisso

Liverpool vs. Juventud

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Mathias De Armas

Asistentes: Pablo Llarena y Mathias Muniz

Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo

VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández

Lunes 2 de noviembre

Albion vs. Deportivo Maldonado

Hora: 20:00

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro