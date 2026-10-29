Daniel Carreño planea en Nacional dos sorpresas para visitar a Danubio y Francisco Calvo podría ser carrilero

Nacional visitará a Danubio en Jardines del Hipódromo el domingo con la misión de ganar para rezar que Montevideo City Torque y Liverpool pierdan puntos y así seguir ilusionado con la posibilidad de ganar el Clausura.

Sabido es que el tricolor no contará con Luciano Rodríguez ni con Luciano Boggio, por haber alcanzado las cinco amarillas. Para suplantar a ambos jugadores se vienen “sorpresas”, así lo definieron a Ovación fuentes albas. Por ello, es probable de que Agustín Rogel -suplente natural para jugar como stopper por derecha- no sea titular y que se abra el abanico de posibilidades para suplantar al volante.

Nacional mantendrá el esquema táctico con tres centrales, dos carrileros, tres volantes y dos delanteros, aunque es probable de que los ingresos por Rodríguez y Boggio no sean los únicos cambios. Desde el cuerpo técnico están analizando la posibilidad de que salga Camilo Cándido del equipo (levantó su rendimiento con el nuevo entrenador, aunque viene de bajos rendimientos, en especial contra Liverpool) y que entre Nicolás “Ojito” Rodríguez a cumplir esa labor, o que ingrese Tomás Viera a la retaguardia y que Francisco Calvo pase a jugar como carrilero, como ya estuvo algunos minutos contra los negriazules.

Daniel Carreño tiene muy bien conceptuado al costarricense jugando en ese lugar de la cancha ya que en la liga árabe lo enfrentaron varias veces jugando en esa posición y haciéndolo de muy buena forma. Consideran que es ofensivo, que tiene gol, técnica para levantar centros más allá de que está claro de que no tiene el mismo recorrido a nivel físico que el propio Cándido. Se resolverá en el entrenamiento de hoy en Los Céspedes, pero hoy es un 50% entre el Ojito y Calvo, siempre y cuando el DT no decida a último momento mantener a Cándido.

Entre las sorpresas, podría aparecer Agustín Dos Santos como interior e incluso el entrenador ha probado alguna otra variante para el equipo, pensando en retomar la senda de la victoria tras la primera caída tricolor con Carreño al mando.