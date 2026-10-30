Nacional define su once para visitar a Danubio: el jugador que probó Carreño y las dudas que se mantienen

El Nacional de Daniel Carreño continúa trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en la visita a Danubio el próximo domingo 1 de noviembre por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 16:30 horas en Jardines del Hipódromo.

De acuerdo a lo que ya informó Ovación, el entrenador tiene pensado mantener su esquema táctico con tres defensores, dos carrileros, tres volantes y dos delanteros. La duda se instala en el sector derecho de la defensa después de la lesión sufrida por Luciano Rodríguez, quien se pierde lo que resta de la temporada y el arranque de la próxima.

Como stopper por derecha natural las alternativas del Bolso son Agustín Rogel o el juvenil Federico Pedrouzo, quien esta semana subió a entrenar con el plantel principal. Por su polifuncionalidad, también podría ocupar ese rol Nicolás "Ojito" Rodríguez.

La otra opción en defensa es que Tomás Viera pase a la zaga y que Francisco Calvo ocupe el rol de carrilero mientras permanece la incógnita acerca de si Camilo Cándido seguirá o no como titular. El Ojito también ha sabido ocupar ese rol de corte ofensivo.

Nacional: el jugador que probó Daniel Carreño como titular pensando en Danubio

Ruben Botta celebra su gol en el partido entre Nacional y Rentistas. Foto: Estefanía Leal.

Durante las prácticas de fútbol realizadas durante la semana Carreño probó entre los titulares a Rubén Botta, el volante creativo que podría cumplir un rol clave en la generación ofensiva. Este ensayo se produjo a raíz de la sobrecarga muscular de Luciano González, el juvenil que supo ganarse la confianza del cuerpo técnico al punto de convertirse indiscutido en la oncena.

En la interna tienen pensado aguardar hasta último momento por González y consideran que puede llegar en óptimas condiciones para la visita a Jardines.

En la interna saben que no pueden permitirse otro tropiezo después de caer 1-0 ante Liverpool de local y quedar a cuatro puntos de la cima.

Además de la mencionada baja de Rodríguez por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Nacional no tendrá entre sus convocados a Luciano Boggio, quien llegó a la quinta amarilla contra el negriazul y deberá cumplir un partido de suspensión.