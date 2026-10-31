El probable equipo de Nacional para visitar a Danubio en Jardines por la fecha 13 del Torneo Clausura

A Nacional lo apremia la tabla de posiciones y sabe que su última oportunidad de pelear por el bicampeonato es ganando el Torneo Clausura. Hoy se ubica a cuatro puntos de la cima a falta de nueve por disputar y debe visitar a Danubio mañana a partir de las 16:30 horas en Jardines del Hipódromo.

Con dos bajas confirmadas para este compromiso, es evidente que no podrá repetir el once que colocó en la caída 1-0 frente a Liverpool en el Gran Parque Central. Luciano Boggio llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir un partido de suspensión, mientras que Luciano Rodríguez estará de baja entre seis y ocho meses a raíz de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Daniel Carreño planea mantener su esquema táctico con tres defensores, por lo que la principal interrogante es quién jugará como stopper por derecha. A base de rendimiento Rodríguez se había ganado su lugar, y en el caso de Agustín Rogel no ha podido asentarse desde su retorno al club.

De hecho, al suplantar al juvenil tras la lesión ante el negriazul se lo vio impreciso en la salida desde el fondo y perdió varios duelos individuales. La posibilidad más firme para ese sector es el ingreso de Emiliano Ancheta, quien jugó desde el arranque por última vez el 26 de setiembre en la visita a Cerro Largo.

En el último partido Camilo Cándido fue suplantado por Tomás Viera cuando corrían 64 minutos. Considerando los vaivenes en el rendimiento del experimentado lateral, Viera ofrece la posibilidad de jugar como carrilero por izquierda o bien como central izquierdo escoltando a Sebastián Coates, el capitán.

La duda está instalada en relación a si ingresará o no en el once. Si esto ocurre, el propio Francisco Calvo, una de las figuras del plantel, se adelantaría unos metros en cancha para ocupar el carril.

En la mitad de cancha el candidato natural para suplantar a Boggio es Santiago Silva, que retornaría a la titularidad tras haberlo hecho por última vez el 6 de setiembre en la igualdad 2-2 ante Juventud. Tendrá enfrente a un exequipo suyo y desde su arribo al Bolso tiene una asistencia en 13 partidos oficiales.

Santiago Silva y Daniel Carreño en diálogo durante el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Es un hecho que Lucas Rodríguez estará en la mitad de la cancha por el rol clave que cumple en la contención del equipo. Es uno de los futbolistas que llega apercibidos por tener cuatro amarillas junto con Coates, Calvo, Maxi Silvera y Tiziano Correa. En el caso de Luciano González, durante la semana de trabajo tuvo una sobrecarga muscular y Rubén Botta fue la novedad en las prácticas de fútbol.

De todas formas, en la interna del club tienen mucha tranquilidad en relación al estado físico del juvenil. “Luciano ya está bien”, transmitieron. Es un hecho que Gastón Martirena ocupará el carril derecho y en la ofensiva Maxi Gómez estará acompañado por Tiziano Correa.

De esta manera, el probable equipo de Nacional para visitar a Danubio este domingo en Jardines es el siguiente: Martín Arias; Ancheta, Coates, Calvo; Martirena, Rodríguez, Silva, González, Cándido/Viera; Correa, Gómez.