Wanda Nara hizo una inesperada confesión sobre Uruguay y anunció un nuevo proyecto en Madrid

Wanda Nara volvió a Uruguay por una ocasión especial: la presentación de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marcó su debut como actriz en la pantalla grande. El sábado tuvo lugar la avant premiere en Movie de Montevideo Shopping, donde varios medios se acercaron para conseguir la palabra de la mediática y empresaria argentina.

En diálogo con Telemundo (Canal 12), Wanda expresó su felicidad por regresar a Montevideo y recordó con especial cariño la experiencia de filmar en nuestro país. "Me encanta Uruguay, es mi segunda casa, vengo todos los años. Estrenar acá mi película es algo muy especial", comentó.

La película, que se rodó en Uruguay y le exigió instalarse durante casi un mes, también significó la oportunidad de compartir pantalla con varios artistas locales. Entre ellos estuvieron Álvaro Armand Ugón y Jorge Temponi, quienes dijeron presente en la alfombra roja y también participaron en la segunda temporada de Coppola, el representante (Disney+).

El elenco uruguayo se completó con Fernando Amaral y Alan Futterweit, distinguido por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU) como mejor actor del año por su trabajo en Sánguche caliente.

"Tenía muchas ganas de ver a todos mis compañeros. Un elenco de actores uruguayos impresionante. Conocía a los actores argentinos, pero me sorprendió mucho toda la gente de Uruguay", destacó sobre sus colegas.

La empresaria también se refirió a la recepción que tuvo esta comedia dirigida por Hernán Guerschuny en Argentina, y contó que recibió comentarios de espectadores que volvieron a verla más de una vez.

"Es una historia de amor muy linda, como las que soñamos ir al cine. Es una película muy pochoclera, te hace pasar un hermoso momento. En Argentina me escribe gente que la vio dos o tres veces. Fui con mis hijos, ellos volvieron con sus amigos también", relató.

Wanda Nara y el actor uruguayo Alan Futterweit en el preestreno de "¿Querés ser mi hijo?"

Pero hubo otra revelación que dejó durante la entrevista y que da cuenta de lo que significó esta experiencia para su futuro profesional. "Me gustó mucho actuar, la pasé muy bien y nunca me voy a olvidar de esta experiencia en Uruguay. Son todos muy lindos recuerdos. Estoy leyendo dos libros para una película nueva en Madrid y todo esto se lo debo a esta película, a todo lo que nació acá en Uruguay", contó.

Wanda también aseguró que sigue recibiendo buenas noticias vinculadas al estreno y al recorrido de la producción. "Todas las semanas me entero de una sorpresa nueva o un récord y cosas lindas que nos están pasando con esta película y el grupo hermoso que armamos haciéndola", concluyó.