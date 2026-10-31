Catalina Ferrand: su debut en Fix, el conflicto en Canal 12 y cómo enfrentaron las turbulencias con Fede Buysan

Con una extensa trayectoria en medios que incluye la conducción del histórico magazine Día Perfecto (Canal 12), Catalina Ferrand atraviesa este año una nueva etapa profesional como figura del canal Fix, donde se sumó a un universo que nunca había imaginado como parte de su carrera: el deportivo.

En entrevista íntima con Sábado Show, la comunicadora habla del desafío de conducir el flamante ciclo Fix 11, de su vínculo con Canal 12, la pantalla a la que siente como su casa, y de la relación de más de 16 años con el periodista Federico Buysan.

Ferrand recuerda el difícil momento que atravesó su marido durante el reciente conflicto sindical en el canal y revela algunas de las claves de una pareja que ha logrado sostenerse en el tiempo pese a la exposición pública permanente. "Los comentarios molestan, pero no lastiman", asegura.

-Llegaste a un espacio totalmente nuevo en tu carrera dentro del canal Fix. ¿Cómo te sentís en este rol de conductora en un formato de streaming y cobertura deportiva?

-Estoy muy feliz. Jamás en la vida me imaginé que alguien podía pensar en mí para el ámbito deportivo. Nunca lo busqué ni lo proyecté. Pero un día se me acercó (el coordinador) Seba Giovanelli y me dijo: “Te voy a ofrecer algo insólito porque sé que no te lo esperás”. Me presentó la idea, pero pensaban que no iba a querer aceptar.

-¿Tuviste dudas al principio por tratarse de deportes?

-Cuando le comenté a Fede (Buysan), me decía: "¿No te vas a embolar?". Y yo le dije: "¡Para nada!". Yo quiero conducir. Si es un programa de rally, le pongo toda la pasión igual. Hace tiempo que no hacía la conducción de un programa y tenía muchas ganas de volver. Además, Fix es un canal muy sólido, con una propuesta económica y de producción impecable, algo que últimamente no es tan fácil de encontrar en los medios. Les dije que sí inmediatamente.

-¿Cómo fue entrar a ese universo futbolero durante la cobertura del Mundial?

-Empecé con Fix Mundial. A mí el fútbol me fascina como espectadora. Estar enganchada 45 días a lo que pasaba en el Mundial fue divertidísimo, y ahora vamos todo el año con el campeonato local. Es una experiencia increíble. Si opino, lo hago como una simple espectadora de un hecho deportivo, sin caretear información que no tengo. A esta altura no me voy a hacer la que sé más de lo que sé. Los que saben son los integrantes del panel, que son unos cracks absolutos. Es un equipo con el que me siento súper cómoda y cuidada.

-Mientras los canales de televisión empiezan a apostar por una estructura sin camarógrafos en varios programas, Fix tiene las características de un canal tradicional.

-Totalmente. Es una estructura a todo trapo. Sale por televisión, por Disney+ y por Antel TV. No tiene ninguna diferencia con un canal de aire. Hay seis personas en el estudio: cuatro camarógrafos, uno en la grúa, un sonidista y productores al aire. Además, hay móviles en vivo. El equipo de producción y de redes es brillante. Todo funciona con una energía de laburo impecable.

-La periodista Ana Matyszczyk se cuestionó que el canal no haya sido en cuenta para las nominaciones de los premios Martín Fierro uruguayos, ¿cuál es tu mirada?

-No me fijo mucho en las premiaciones. Sé que es importante porque las marcas muchas veces se fijan en quién está nominado y quién gana. Yo acabo de empezar, pero llama la atención que hayan omitido gente con tanta trayectoria y a un canal de difusión tan sólido y cargado de contenido. También entiendo que somos tantos, que capaz que estaba cerrada la grilla de nominados y no le dieron la oportunidad a otra gente que vale la pena. Lo importante es saber que los que están nominados no son mejores que los que no están nominados. Yo veo que están haciendo lo que pueden con los canales de aire, después agregan algún streaming y hacen la vista gorda en todo el resto. Ojalá que si los siguen haciendo vean un poco más allá de lo evidente.

Cata Ferrand junto a su equipo de Fix 11: Julio Ribas, Leo Rodríguez, Sebastián Giovanelli, Camila Delgado, Ana Inés Martínez y Jorge Seré. Leonardo Maine/Archivo El Pais

-¿Cómo es tu vínculo con Canal 12, teniendo en cuenta que se te suele asociar a esa pantalla, aunque no estés al aire?

-Hoy no tengo un vínculo contractual con el canal, pero le tengo un amor enorme. Siempre soy feliz trabajando ahí. El canal es mi casa y siempre me costó irme a otro lado. Entre mis proyectos puede estar la posibilidad de volver al canal y cada vez que vuelvo siento que nunca me hubiera ido. En su momento he recibido propuestas tanto de Canal 4 como de Canal 10 para sumarme a distintos formatos internacionales, pero la verdad es que hoy solo me seduciría volver a la televisión si es con una conducción donde sienta que voy a crecer.

-En medio del reciente conflicto sindical que hubo en este canal, el programa Hacemos lo que Podemos (Undertake) publicó el audio de Federico Buysan durante la asamblea del sindicato, donde se lo escuchaba muy afectado, ¿cómo vivieron toda esa etapa?

-Siempre me siento orgullosa de su actuar. En este caso me preocupé mucho por él. Fede sufrió y pasó días de mucha tristeza porque él quiere al personal del canal como a su familia: desde el camarógrafo hasta la persona que atiende la cantina o la puerta. Vivió con mucho dolor la salida de compañeros de años. Él habló desde el corazón, sin vueltas, transmitiendo lo difícil e incómodo que es seguir adelante cuando ves la salida de gente querida a tu alrededor. A mí también me entristeció mucho lo que pasó con el canal esos días, porque me involucro mucho con los afectos. Los medios en general y los canales de televisión en particular están atravesando una etapa difícil y espero que se acomode. Canal 12 también sigue también haciendo cambios que ojalá sean para mejor.

-¿Qué balance hacés de lo que sucede con tu grupo de "Las Colonas", que cinco años después de que las sacaran del aire sigue siendo un fenómeno en el teatro?

-Logramos generar una marca y una comunidad hermosas, que cuidamos y veneramos. Nos amamos entre nosotras, somos un grupo de amigas de verdad y la respuesta de la gente en la calle es algo inédito. El público agota las entradas y nos acompaña siempre.

-Llevás más de 16 años en pareja con Fede Buysan, ¿tuvieron que atravesar alguna turbulencia en todo este tiempo?

-Te mentiría si te dijera que tuvimos que superar turbulencias que hayan puesto en riesgo la continuidad de la pareja. Nunca sentimos en peligro la relación. Pero sí hemos tenido que hablar un montón de cosas. Los dos somos corajudos en ese sentido, no nos da miedo hacer el planteo que sea necesario.

-Son una de las pocas parejas del medio televisivo que han logrado sostenerse a largo plazo, ¿cuánto afectan hacia adentro de la relación la exposición y los comentarios que surgen en redes sociales?

-Molesta, pero no nos lastima. En mi casa se habla todo, también con nuestros hijos. Si empezás a barrer debajo de la alfombra para no remover y generar incomodidad, a la larga empieza a salir olor a podrido. Fede es mi marido y el padre de mis hijas, pero antes que nada es mi amigo. Esa es la base de nuestra relación y nos permite hablar de todo sin miedo. Eso es lo más importante porque queremos envejecer juntos.

El desembarco en FIX

La conductora llegó al canal Fix a partir de una propuesta del periodista y coordinador Sebastián Giovanelli. Foto: Leonardo Mainé

La conductora llegó al canal online Fix por una propuesta del periodista Sebastián Giovanelli, coordinador de la señal. Durante el Mundial, se puso al frente de Fix Copa, un ciclo de debate deportivo que luego continuó con el nombre Fix 11. Allí, modera un panel de periodistas y especialistas del deporte. "Es un equipo con el que me siento cómoda y cuidada", destaca. El programa se emite los lunes a las 21:00 y puede verse por Antel TV y Disney+, donde también queda disponible on demand.