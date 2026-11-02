"Vos tirate al agua, aunque te dé miedo": el mensaje de Lucía Brocal tras despedirse de "Desayunos informales"

Dos días después de despedirse entre lágrimas de Desayunos informales, Lucía Brocal volvió a expresarse en sus redes. La periodista, que el viernes cerró una etapa de 11 años en el magazine de la mañana de Canal 12, publicó un breve video con una reflexión sobre el miedo y la importancia de animarse a tomar decisiones. El mensaje llega en un momento de cambios profesionales para la comunicadora, que ya anunció que continuará vinculada a Teledoce.

"Vos tirate al agua, aunque te dé miedo" es la frase que aparece en la grabación compartida en su cuenta de Instagram. El video, de apenas ocho segundos, muestra a Brocal en un ambiente doméstico, vestida con una musculosa blanca y un pantalón de jean, mientras mira a cámara y realiza distintos gestos con las manos. En determinados momentos, la frase ocupa buena parte de la pantalla.

La publicación cobra especial significado porque, apenas dos días antes, Brocal había anunciado que dejaría de integrar el equipo de Desayunos informales, un programa al que llegó en 2015. "Los cambios nos generan miedo y es normal, pero sin movimiento no hay transformación", sumó en el texto que acompaña su video. "¡Hacelo con miedo pero HACELO!", completó.

"No fue una decisión fácil para mí. Estos compañeros son amigos, son familia, y pasaron muchísimos años. Siento que es el momento de dar este paso", había expresado el viernes, con la voz entrecortada, frente a sus compañeros y los televidentes al anunciar su despedida.

La comunicadora agradeció especialmente a las autoridades de Canal 12 por haber confiado en ella cuando todavía tenía poca experiencia y recordó las experiencias compartidas con sus compañeros, tanto delante como detrás de cámaras. "Pasamos por tanto. Tengo un sentimiento de tanto agradecimiento que es lo único que tengo para decir", expresó durante una despedida en la que se repasaron algunos de los momentos más recordados de su trayectoria en el programa.

La producción también preparó varias sorpresas. Una de las más emotivas fue un video protagonizado por sus hijos, Felipe y Juan, que le dedicaron un saludo especial. Además, recibió la visita del grupo musical La Incontrolable, cuya historia está vinculada a una celebración de cumpleaños de la propia periodista.

En el cierre estuvo acompañada por sus compañeros Victoria Zangaro, Diego Jokas, Marcel Keoroglian y Catalina De Palleja, quienes compartieron recuerdos, bromas y palabras de reconocimiento.

Durante su intervención, Brocal insistió en que la decisión no respondía a una ruptura con la empresa y procuró despejar cualquier incertidumbre sobre su continuidad laboral. "No me voy de La Tele, voy a hacer otras cosas. Sigo acá en la vuelta", aclaró.

Qué se sabe sobre el futuro de Lucía Brocal en Canal 12

La salida de Desayunos informales no implica que Brocal abandone la pantalla de Teledoce. La periodista continuará vinculada al canal, donde también se desempeña como conductora de la edición del mediodía de Telemundo. Además, integra el equipo del programa radial Doble click, de Del Sol FM.

Si bien todavía no se anunciaron los detalles de sus próximos proyectos televisivos, la comunicadora adelantó durante su despedida que encara esta nueva etapa con entusiasmo. "Se van a venir otras cosas, sigo en el canal, estoy muy contenta y entusiasmada con lo que se viene", aseguró.

No es la primera vez que Brocal decide modificar su rutina profesional después de varios años. En enero de 2022 había anunciado su salida de la conducción de Telemundo Sábado para disponer de más tiempo con su familia y sus hijos, aunque mantuvo sus restantes compromisos televisivos.