Fernando Vilar habló sobre la polémica salida de Maeso de “Buscadores”: “Ella lo perdonó, pero la gente no”

Fernando Vilar se refirió por primera vez a la salida de Antonio Maeso de Buscadores, luego de la polémica que derivó en la renuncia del panelista tras sus dichos hacia Daniela Bouret.

Consultado por Pablo Fabregat en Algo que decir (Canal 12), el conductor e integrante de Buscadores lamentó el desenlace del episodio. "Fue una sorpresa muy fea. Fea la sorpresa que pasó y fea cuando él toma la decisión de irse", expresó Vilar.

Antonio Maeso. Foto: Captura "Buscadores".

El periodista también reveló que Bouret aceptó las disculpas de su compañero y que, a su entender, la condena pública terminó siendo determinante. "Ella lo perdonó, pero la gente no. Es más, son amigos, se fueron juntos, yo qué sé. Pero la gente no lo perdonó", afirmó.

De todos modos, Vilar evitó profundizar en el tema por el vínculo que mantiene con ambos integrantes del programa. "Me gustaría no profundizar demasiado porque son dos compañeros a los que quiero mucho", explicó.

Además, recordó que el intercambio entre Maeso y Bouret ocurrió en una emisión que él no condujo y consideró que toda la situación tuvo un final desafortunado. "Me parece todo injusto: lo que él dijo al aire, la forma en cómo le afectó a ella, la decisión de él de renunciar... todo, todo injusto. La gente no se lo perdonó, no se lo perdona y seguramente no se lo perdonará, porque además la gente se queda con ese recorte que fue cuando él le dijo lo que le dijo", sostuvo.

Sobre el final del segmento, Vilar explicó por qué eligió mantener cautela. "En este tipo de temas he aprendido que, como en las películas, todo lo que uno diga puede ser usado en su contra. Entonces prefiero no decir más nada", concluyó.

La polémica en torno a Maeso se originó luego de que, durante una discusión al aire en Buscadores, le hiciera a Daniela Bouret un comentario que aludía a la violencia doméstica en tono de broma. En concreto, le preguntó si "no le pegaban en su casa para que se calle". Sus dichos generaron un fuerte rechazo en redes sociales y motivaron un pedido público de disculpas del periodista, quien reconoció que "pasó un límite". Días después, anunció su renuncia al programa y su alejamiento de los medios de comunicación.