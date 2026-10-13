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Fernando Vilar estalló por la basura en Montevideo y reclamó a la Intendencia: "Los vecinos no tienen la culpa"

El periodista denunció la acumulación de basura en una esquina del barrio Cerrito. Mostró un contenedor quemado y residuos desparramados, y reclamó una solución a la Intendencia de Montevideo.

El País
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13/10/2026, 10:07
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Fernando Vilar, periddista y comunicador apasionado por Peñarol
Fernando Vilar.
Darwin Borrelli

El periodista Fernando Vilar manifestó públicamente su malestar por la situación de la basura en Montevideo y puso el foco en una esquina del barrio Cerrito, donde un contenedor en pésimas condiciones y los residuos acumulados a su alrededor generan un panorama preocupante para los vecinos.

A través de sus redes sociales, el comunicador compartió un video registrado en la esquina de Juan Acosta y Nueva Troya, donde se observa un contenedor de residuos visiblemente deteriorado, con señales de haber sufrido un incendio y una importante acumulación de basura en su interior. La situación se extiende a los alrededores, con desperdicios, papeles, bolsas y otros objetos desparramados por la calle, la vereda y los espacios verdes.

"Esto es a lo que están todos los vecinos acostumbrados... Juan Acosta y Nueva Troya", escribió Vilar al compartir las imágenes en la red social X.

El video muestra el contenedor con buena parte de su superficie ennegrecida por el fuego, además de grandes objetos y residuos que sobresalen de su interior. A pocos metros, sobre la vereda y el pasto, aparecen bolsas abiertas, restos de alimentos, envases y otros desperdicios que terminan dispersándose por los alrededores.

Vilar acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a la Intendencia de Montevideo, en el que cuestionó la reiteración de este tipo de episodios y reclamó una intervención para solucionar el problema.

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"Para no molestar siempre a los mismos!!! Esto debe ser alguien que lo hace a propósito... La @IMinteligente podrá dar una solución?", expresó el periodista en X.

"La gran mayoría de los vecinos no tiene la culpa y eso que se ve, el viento se lo deja en la puerta de cada uno!!!", agregó.

El reclamo del periodista se suma a las expresiones de malestar por la limpieza de Montevideo, un asunto recurrente en la agenda pública y uno de los principales desafíos de la administración departamental.

Aunque Vilar mencionó expresamente a la cuenta oficial de Montevideo Inteligente, vinculada a la Intendencia, hasta el momento de su publicación no se había registrado una respuesta pública de las autoridades al planteo del comunicador.

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