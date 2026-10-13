Fernando Vilar estalló por la basura en Montevideo y reclamó a la Intendencia: "Los vecinos no tienen la culpa"

El periodista Fernando Vilar manifestó públicamente su malestar por la situación de la basura en Montevideo y puso el foco en una esquina del barrio Cerrito, donde un contenedor en pésimas condiciones y los residuos acumulados a su alrededor generan un panorama preocupante para los vecinos.

A través de sus redes sociales, el comunicador compartió un video registrado en la esquina de Juan Acosta y Nueva Troya, donde se observa un contenedor de residuos visiblemente deteriorado, con señales de haber sufrido un incendio y una importante acumulación de basura en su interior. La situación se extiende a los alrededores, con desperdicios, papeles, bolsas y otros objetos desparramados por la calle, la vereda y los espacios verdes.

"Esto es a lo que están todos los vecinos acostumbrados... Juan Acosta y Nueva Troya", escribió Vilar al compartir las imágenes en la red social X.

Esto es a lonque están todos los vecinos acostumbrados..Juan Acosta y Nueva Troya pic.twitter.com/U87qXSz1QW — Fernando Vilar (@vilnando) October 12, 2026

El video muestra el contenedor con buena parte de su superficie ennegrecida por el fuego, además de grandes objetos y residuos que sobresalen de su interior. A pocos metros, sobre la vereda y el pasto, aparecen bolsas abiertas, restos de alimentos, envases y otros desperdicios que terminan dispersándose por los alrededores.

Vilar acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a la Intendencia de Montevideo, en el que cuestionó la reiteración de este tipo de episodios y reclamó una intervención para solucionar el problema.

"Para no molestar siempre a los mismos!!! Esto debe ser alguien que lo hace a propósito... La @IMinteligente podrá dar una solución?", expresó el periodista en X.

"La gran mayoría de los vecinos no tiene la culpa y eso que se ve, el viento se lo deja en la puerta de cada uno!!!", agregó.

Para no molestar siempre a los mismos!!! Esto debe ser alguien que lo hace a propósito.. La @IMinteligente podrá dar una solución? La gran mayoría de los vecinos no tiene la culpa y eso que se ve, el viento se lo deja en la puerta de cada uno!!! — Fernando Vilar (@vilnando) October 12, 2026

El reclamo del periodista se suma a las expresiones de malestar por la limpieza de Montevideo, un asunto recurrente en la agenda pública y uno de los principales desafíos de la administración departamental.

Aunque Vilar mencionó expresamente a la cuenta oficial de Montevideo Inteligente, vinculada a la Intendencia, hasta el momento de su publicación no se había registrado una respuesta pública de las autoridades al planteo del comunicador.