¿Quién se fue de "Gran Hermano Uruguay"? Contra todos los pronósticos, una protagonista de la casa dejó el ciclo

La gala de Gran Hermano Uruguay de este lunes definió quién debía abandonar la casa en una placa que compartían Laura Dotto, Gustavo Fernández y Melanie Porta. La votación tuvo movimientos inesperados durante la noche y un resultado que cambió las previsiones de los participantes.

La definición dejó un resultado que no fue lineal. Según los porcentajes finales que se comunicaron durante la gala, Laura obtuvo el 44,72% de los votos, frente al 36,01% de quien quedó en segundo lugar y el 19,27% del restante. De esa manera, la participante debió abandonar la competencia, mientras que sus dos compañeros consiguieron continuar en el reality.

Laura Dotto. Foto: captura de pantalla

La placa había comenzado a definirse el domingo, cuando Bruno Reyes logró salir de la zona de riesgo y aseguró su continuidad en la casa. Así, la resolución del lunes quedó entre Laura, Gustavo y Melanie.

Antes de conocer el resultado, Laura se había mostrado confiada en que seguiría en el programa. Las encuestas en redes sociales también vaticinaban por amplio margen que Gustavo sería el eliminado. Sin embargo, el público que votó eligió otra cosa.

Tras despedirse de sus compañeros, Laura recibió palabras de reconocimiento por parte de Gran Hermano, que destacó su educación y amabilidad durante la convivencia.

¡EL SUPREMO YA TOMÓ SU DECISIÓN! 🔥 Así fue el momento en que anunció que Laura debe abandonar la casa más famosa del país. ¿Se esperaban este resultado? #GranHermanoUY https://t.co/N0L0LR0rFY — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 3, 2026

Al cruzar la puerta de salida, Laura fue recibida por Eliana Dide y allí hizo su primer balance sobre el juego. "La peleé desde el día uno. Apenas entré estaba en placa, peleé 48 horas y cuando logré quedarme dije que la casa era mía y la sentí mi casa", expresó en alusión a que entró al juego en calidad de "aspirante" y logró convertirse en titular gracias al apoyo del público en aquella instancia.

Laura aseguró que se iba "feliz por la experiencia" y por haber podido defender su lugar, pese a los enfrentamientos que tuvo durante el juego. También aseguró que extrañará especialmente a sus compañeros y la rutina que había construido dentro de la casa. Incluso recordó que al principio pensó que le costaría adaptarse a la convivencia con tantos participantes jóvenes, pero que finalmente logró acostumbrarse a las dinámicas del reality.

"Me voy de acá con el alma llena", resumió. También agradeció a la producción y a Gran Hermano por haberle permitido cumplir otro de sus sueños: convertirse en la vedette de la comparsa que se organizó dentro de la casa.

La salida de Laura también fue analizada en el panel del programa. Allí se destacó que los porcentajes habían cambiado durante la misma gala y que la permanencia de Gustavo podía interpretarse como un respaldo del público a su personalidad impulsiva y a su vínculo con Bruno Acevedo. Algunos panelistas consideraron que esa continuidad podía darle un nuevo impulso al juego de los participantes que siguen en competencia.

Laura, por su parte, tendrá su primer reencuentro con sus seres queridos y continuará vinculada al programa desde el estudio, donde está previsto que la reciba el conductor Eduardo "Colo" Gianarelli en la emisión de este martes.