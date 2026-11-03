El insólito móvil bajo lluvia de la periodista Ana Inés Martínez: "Se me transparentaba todo"

La lluvia no dio tregua durante la cobertura de la previa del partido entre Nacional y Danubio en Jardines del Hipódromo. Las periodistas Ana Inés Martínez y Florencia Simoes protagonizaron un particular móvil para Fix, donde debieron hacer frente a las intensas precipitaciones mientras intentaban salir al aire con sus apuntes y un paraguas como única protección.

"La lluvia se hace presente en Jardines del Hipódromo. Está quedando bastante oscuro", advertía Simoes en una de las primeras salidas, mientras sostenían el paraguas y la carpeta con la información que tenían preparada para la transmisión.

Me parece que se mojaron un poquito las chicas... 🌧 FIX RADIO 📻 con @AnaInesMartinez - @13emisal - @Flosimoes ▶️ https://t.co/c5olQV2Fhg https://t.co/6qcVUwLg6P — FIX Entertainment (@somosfix) November 2, 2026

Sin embargo, lejos de aflojar, la lluvia se hizo cada vez más intensa. En una nueva salida al aire bajo el temporal, Martínez describió el panorama con una mezcla de profesionalismo y resignación: "Estamos estoicas, los hinchas se están resguardando. La lluvia cae de manera increíble", comentó antes de continuar con el repaso de las formaciones de los equipos y los resultados de sus encuentros anteriores.

Ana Ines Martínez, enojada durante una transmisión de FIX. Foto: Captura de YouTube

Las imágenes de aquella cobertura volvieron a la pantalla este lunes, cuando las dos periodistas las repasaron al aire de Fix Radio junto a Emiliano Salomón y se divirtieron con lo ocurrido. "Ese paraguas era fuerte, resistió al viento", destacó su compañero con humor ante las imágenes de las periodistas en medio de la lluvia.

Una de las consecuencias de la lluvia fue especialmente comentada por Martínez, quien no pudo evitar reírse al recordar el estado de su vestimenta: "Se me transparentaba todo", lanzó la periodista, que luego compartió las imágenes del simpático móvil también en redes sociales.

Simoes también contó cómo había vivido aquel momento y reconoció que no tenía previsto encontrarse en esta cobertura medio de semejante temporal. "Yo no tenía que estar ahí, no entendía nada. ‘Que sea lo que Dios quiera’, pensé”" relató la cronista entre las risas de sus compañeros de programa.