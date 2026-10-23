Nacho Álvarez denuncia "censura" en los premios Martín Fierro uruguayos y apunta a "los que cocinaron todo"

Nacho Álvarez utilizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram (@nacho.alvarez71) para expresar su fuerte disconformidad con las nominaciones a los premios Martín Fierro uruguayos. Durante el vivo, el conductor de La Pecera (Azul FM) cuestionó duramente el criterio de la organización e insinuó que su exclusión del certamen en las categorías de radio responde a motivos deliberados.

Al analizar los distintos rubros, el comunicador señaló inconsistencias en el armado de los ternas: "Metieron en la misma bolsa a cosas que no son lo mismo", afirmó. Y la molestia escaló cuando se refirió a la ausencia de La Pecera en todas las categorías.

"Emiliano Cotelo aparece en dos ternas con En Perspectiva y nosotros con La Pecera no aparecemos en ninguna. Es obvio que hay algo mal”, recriminó. En la misma línea, sugirió la existencia de animosidad en su contra: "Me dicen las malas lenguas que lo que yo sospechaba puede ser real. Puede haber una especie de censura, venganza, vendetta. Yo puedo imaginar los motivos pero todavía prefiero no decirlos, no son necesariamente políticos”. Sin embargo, restó trascendencia a la estatuilla agregando: “¡Me chupan un huevo los Martín Fierro! Son una pelotudez”.

Ante la reacción de un seguidor que le recriminó estar "siempre especulando para mal", el conductor insistió en la falta de lógica de la nómina y la comparó con otros referentes del medio local: "A ver, explícame, ¿qué lógica hay? ¿Cómo puede ser que no estemos nominados? Yo no te digo que nos den el premio, ¿pero no estar nominados con el programa? No existe. Es como si no estuviera nominado No toquen nada. Tiene que estar nominado. Es como que Petinatti no estuviera nominado como programa de humor. Obvio que tiene que estar".

Álvarez apuntó además contra los organizadores del evento y la validez de las ternas. "Mucha gente me dice que esto es un escándalo. ¿Cómo se están pegando este tiro en el pie los organizadores? ¿Cómo no se dan cuenta que deslegitiman un concurso? Son argentinos y les chupa un huevo lo que pase acá. No tienen ni idea. Llegaron, preguntaron a quién había que nominar y dijeron que sí. Los que cocinaron el asunto están en la chiquita", sentenció.

Nacho Álvarez. Su programa "La Pecera" fue ignorado en los Premios Martín Fierro. Foto: Instagram La pecera.

Luego, le quitó peso al mérito del reconocimiento argentino. "¿Wanda Nara ganó como cantante? Evidentemente no estamos hablando que esté premiando la calidad", arremetió en alusión a que la mediática recibió un galardón por su canción viral en los Martín Fierro de Música.

"Los verdaderos premios son estos: que Jaime Bayly me diga que le encanta cómo escribo y cómo entrevisto", cerró ponderando los elogios que recibió del famoso periodista peruano al que le hizo una nota días atrás.

La entrega de premios Martín Fierro se llevará adelante el próximo viernes 20 de noviembre y reconocerá a lo mejor de la televisión, radio y streaming de Uruguay. Álvarez no figura en ninguna terna de televisión ni radio, aunque que aparece como mejor programa de interés general en streaming por Todo se Sabe y como mejor conductor en ese mismo rubro.