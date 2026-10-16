"Metete el Martín Fierro ahí adentro": primeras polémicas por las nominaciones de la versión uruguaya del premio

Las nominaciones a la primera edición de los premios Martín Fierro Uruguay despertaron las primeras polémicas. El periodista Ignacio "Nacho" Álvarez manifestó su indignación por la ausencia de La pecera, el programa que conduce en Azul FM, mientras que la comunicadora Ana Matyszczyk lamentó que el canal de streaming FIX no haya sido contemplado en ninguna categoría.

Álvarez dedicó buena parte de la emisión de este viernes de La pecera a analizar las nominaciones y cuestionar los criterios utilizados para confeccionar las ternas. "Metete el Martín Fierro ahí adentro", aseguró y adelantó que de recibir la invitación, acudirá a "comer y chupar" pero en caso de recibir un premio se despacharía en el micrófono. El periodista está nominado por su labor en streaming pero no en radio.

El conductor repasó algunas categorías y los nombres seleccionados. Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la categoría de mejor programa de interés general en radio, donde compiten En perspectiva, No toquen nada y Malos pensamientos, tres ciclos de perfiles muy diferentes.

Sin embargo, su mayor malestar estuvo vinculado con la ausencia de La pecera en todas las nominaciones. "Aunque no quede bien decirlo, hay que cortar con ese perfil bajo que a veces... Es insólito que La pecera no tenga una sola nominación", expresó.

El periodista también reparó en la nominación de Luciana Acuña, humorista que actualmente integra su programa, pero que fue seleccionada por su participación en Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí, ciclo del que se desvinculó hace aproximadamente dos años. Acuña integra la terna de labor humorística en radio con Carlos Tanco y Pablo Fabregat.

Como el período considerado para esta primera edición de los premios abarca desde 2023 hasta 2026, la nominación corresponde a una etapa anterior de la carrera de Acuña, en Las cosas en su sitio.

"¿Por qué la ponés tres años para atrás y no la ponés por este año?", preguntó Álvarez, antes de bromear con que, aparentemente, la humorista hacía mejor su trabajo en su anterior programa.

La decepción de Ana Matyszczyk por la ausencia de FIX

Ana Matyszczyk. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Las críticas no se limitaron al ámbito radial. La periodista Ana Matyszczyk, integrante del canal de streaming FIX, también expresó públicamente su descontento por la ausencia de la señal entre los nominados.

"Celebro los nominados, pero qué decepción me genera la ausencia de @somosfix en los Martín Fierro UY", escribió en sus redes sociales.

La comunicadora destacó el crecimiento de la propuesta digital y enumeró algunos de sus principales atributos: "Canal de streaming con un año de aire, 8 horas en vivo y 12 de programación original diaria, alcance en Disney+, contenido en deporte, entretenimiento y periodismo".

En su publicación, Matyszczyk mencionó además al periodista argentino Luis Ventura, una de las principales figuras vinculadas a los Martín Fierro y presidente de APTRA, la asociación que entrega los tradicionales premios en Argentina.