El País y "En Clave País" entre los nominados a los premios Martín Fierro Uruguay: las ternas principales

Los premios Martín Fierro tendrán este año su primera edición en Uruguay y este jueves se dio a conocer la lista de nominados en las diferentes categorías de televisión, radio, streaming y contenidos digitales. Entre los candidatos se destacan En Clave País, el programa de streaming de El País, y el propio diario, nominado por su propuesta digital y de redes sociales.

En Clave País competirá en la categoría Mejor programa de streaming de actualidad, donde comparte la terna con Todo un tema, de El Observador, y Campaña del miedo, de Dopamina.

El ciclo, conducido por Malena Castaldi, Faustina Bartaburu y Joaquín Silva va de lunes y a viernes de 10:00 a 11:00 enfocado en el análisis de la actualidad política y los principales asuntos de la agenda nacional.

Por otra parte, El País recibió una nominación en la categoría Mejor contenido digital y redes sociales, donde competirá con El Observador y Trimax.

Ambas nominaciones representan un reconocimiento a la apuesta de El País por los formatos audiovisuales y digitales, en un escenario de transformación de los medios de comunicación y de creciente protagonismo del streaming.

Malena Castaldi. Foto: Darwin Borrelli.

La primera edición de los Martín Fierro Uruguay

La ceremonia de entrega de los premios se realizará el 20 de noviembre en el Hotel Radisson de Montevideo y marcará el desembarco en Uruguay de los tradicionales galardones argentinos.

Los ganadores serán elegidos por Canomeu (Cámara de Notables en Medios de Uruguay), una organización que cumplirá una función equivalente a la de APTRA en Argentina.

Como particularidad, esta primera edición contemplará producciones y desempeños correspondientes al período comprendido entre 2023 y 2026. Además de los premios en las distintas categorías, se otorgarán las estatuillas de Oro y Diamante.

Los principales nominados de televisión y radio

En televisión, la categoría Mejor programa de entretenimiento reúne a ¡Ahora caigo! (Canal 4), Poné Play (Teledoce) y Sonríe, te estamos grabando (Canal 10).

En el rubro informativo competirán los tres principales noticieros de la televisión privada: Telenoche (Canal 4), Subrayado (Canal 10) y Telemundo (Teledoce).

Por su parte, la terna de Mejor conducción masculina está integrada por Maxi de la Cruz, Gustaf y Eduardo "Colo" Gianarelli, mientras que en conducción femenina fueron nominadas Victoria Rodríguez, Jimena Sabaris y Noelia Etcheverry.

Entre los realities y concursos aparecen MasterChef, ¿Quién es la máscara? y Bake Off, mientras que en la categoría de mejor programa magazine competirán Algo contigo, Desayunos informales y La mañana en casa.

En radio, No toquen nada, Malos pensamientos y En perspectiva fueron seleccionados como candidatos a Mejor programa de interés general. Sus respectivos conductores, Joel Rosenberg, Orlando Petinatti y Emiliano Cotelo, también competirán por el premio a Mejor conducción radial.

En el apartado deportivo radial fueron nominados 100% deporte, La oral deportiva y La mañana del fútbol.