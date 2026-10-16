El País y "En Clave País" entre los nominados a los premios Martín Fierro Uruguay: las ternas principales
Se conocieron los nominados a los primeros premios Martín Fierro Uruguay en TV, radio y contenido digital. El programa "En Clave País" competirá como mejor streaming de actualidad y El País fue nominado por sus contenidos digitales y redes sociales.
Los premios Martín Fierro tendrán este año su primera edición en Uruguay y este jueves se dio a conocer la lista de nominados en las diferentes categorías de televisión, radio, streaming y contenidos digitales. Entre los candidatos se destacan En Clave País, el programa de streaming de El País, y el propio diario, nominado por su propuesta digital y de redes sociales.
En Clave País competirá en la categoría Mejor programa de streaming de actualidad, donde comparte la terna con Todo un tema, de El Observador, y Campaña del miedo, de Dopamina.
El ciclo, conducido por Malena Castaldi, Faustina Bartaburu y Joaquín Silva va de lunes y a viernes de 10:00 a 11:00 enfocado en el análisis de la actualidad política y los principales asuntos de la agenda nacional.
Por otra parte, El País recibió una nominación en la categoría Mejor contenido digital y redes sociales, donde competirá con El Observador y Trimax.
Ambas nominaciones representan un reconocimiento a la apuesta de El País por los formatos audiovisuales y digitales, en un escenario de transformación de los medios de comunicación y de creciente protagonismo del streaming.
La primera edición de los Martín Fierro Uruguay
La ceremonia de entrega de los premios se realizará el 20 de noviembre en el Hotel Radisson de Montevideo y marcará el desembarco en Uruguay de los tradicionales galardones argentinos.
Los ganadores serán elegidos por Canomeu (Cámara de Notables en Medios de Uruguay), una organización que cumplirá una función equivalente a la de APTRA en Argentina.
Como particularidad, esta primera edición contemplará producciones y desempeños correspondientes al período comprendido entre 2023 y 2026. Además de los premios en las distintas categorías, se otorgarán las estatuillas de Oro y Diamante.
Los principales nominados de televisión y radio
En televisión, la categoría Mejor programa de entretenimiento reúne a ¡Ahora caigo! (Canal 4), Poné Play (Teledoce) y Sonríe, te estamos grabando (Canal 10).
En el rubro informativo competirán los tres principales noticieros de la televisión privada: Telenoche (Canal 4), Subrayado (Canal 10) y Telemundo (Teledoce).
Por su parte, la terna de Mejor conducción masculina está integrada por Maxi de la Cruz, Gustaf y Eduardo "Colo" Gianarelli, mientras que en conducción femenina fueron nominadas Victoria Rodríguez, Jimena Sabaris y Noelia Etcheverry.
Entre los realities y concursos aparecen MasterChef, ¿Quién es la máscara? y Bake Off, mientras que en la categoría de mejor programa magazine competirán Algo contigo, Desayunos informales y La mañana en casa.
En radio, No toquen nada, Malos pensamientos y En perspectiva fueron seleccionados como candidatos a Mejor programa de interés general. Sus respectivos conductores, Joel Rosenberg, Orlando Petinatti y Emiliano Cotelo, también competirán por el premio a Mejor conducción radial.
En el apartado deportivo radial fueron nominados 100% deporte, La oral deportiva y La mañana del fútbol.
¿Encontraste un error?