Nacho Álvarez contó su alocada idea de entrevistar a alguien mientras "fuma un porro" y a qué político elegiría

Nacho Álvarez sorprendió este domingo con una entrevista poco habitual en su canal de streaming: recibió a su hermano mellizo, Bernardo Álvarez, ingeniero químico, asesor de empresas industriales y docente, que además milita en la lista 40 del Partido Nacional. El encuentro tuvo como eje la política y la actualidad, y el periodista lo presentó con un título provocador: “¿Es mi mellizo un blanco pillo?”.

Durante la charla hablaron sobre Luis Lacalle Pou, a quien Bernardo definió como “un despegado”. “Tiene una mezcla de cercanía y distancia que maneja muy bien”, agregó.

A propósito del expresidente, Nacho recordó un pasaje de su libro Porque (no) todo se sabe, en el que cuenta que, aunque no son amigos, han compartido encuentros y conversaciones sobre asuntos personales. Incluso relató que, durante el último año de su mandato, Lacalle Pou lo invitó a comer un asado junto a su hermano.

El periodista explicó por qué no aceptó esa propuesta. “Como asado todos los fines de semana con mi hermano y puedo comer un asado contigo, pero que estemos los tres, me parece que no, porque él es militante del Partido Nacional, él es político, y yo soy periodista”, recordó.

Aclaró que puede mantener encuentros privados con dirigentes políticos —incluso los tuvo con Tabaré Vázquez y José Mujica—, pero que sumar a Bernardo habría mezclado los roles. “Ante todo soy periodista”, sostuvo.

En otro tramo, Bernardo fue consultado sobre la decisión de Álvaro Delgado de elegir a Valeria Ripoll como compañera de fórmula en las elecciones de 2024, y fue contundente: “Creo que no la debería haber elegido. Yo hubiera elegido a Laura Raffo porque tenía mucha más cancha, había recorrido todo el país”, opinó.

También hubo lugar para una pregunta de Tomás Álvarez, hijo de Nacho y productor del ciclo, que quiso saber si a su tío le gustaría ver a su hermano en la lista 40. Bernardo respondió con otra pregunta: “¿Cuántas veces te ofrecieron formar parte del Partido Nacional?”. “Nadie, nunca”, contestó Nacho.

“Eso significa que lo conocen”, retrucó su mellizo, antes de dejar en claro que prefiere que siga dedicado al periodismo.

Ignacio Álvarez entrevistó a su hermano Bernardo en su canal de streaming. Foto: captura de pantalla

Pero el momento más inesperado llegó sobre el final, cuando se invirtieron los roles y Bernardo pasó a entrevistar a su hermano. Después de que este le enviara un saludo a un oyente, comentó en tono de humor: “O salía a caminar y venía bañadito a hacer esto o me tomaba un par de whiskys y dije: ‘Prefiero ir prolijito’”.

Entonces Nacho lanzó una confesión que sorprendió a todos. “Un día, y lo tengo en mi mente, a vos no, pero al que sea, vamos a fumarnos un porrito con el entrevistado al aire. Y a ver qué sale ahí”, reveló a las risas.

Incluso se animó a mencionar a quién elegiría para esa experiencia: “Yo me imaginaba con Julio María Sanguinetti fumando un porrito. Me parece que está bueno ir rompiendo límites y fronteras. Eso también creo que es parte de mi esencia”, expresó.

Su hermano cerró el intercambio con una definición sobre su personalidad: “Toda la vida fuiste un transgresor”.