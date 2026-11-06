"Gran Hermano Uruguay": a quién salvó el líder Fabricio y cómo quedó la placa final de nominados del reality

La casa de Gran Hermano Uruguay cambia cada día. Eso se debe a que cada lunes hay un eliminado, los martes se conoce al líder de la semana que recibe inmunidad, el miércoles los jugadores de la casa nominan a sus compañeros, y el jueves uno de nominados es salvado por el líder.

Esta semana, el liderazgo recayó en Fabricio. De esta forma el herrero de Paysandú no pudo ser nominado, lo que generó que los votos de la nominación espontánea que realizó Tai, que le dio tres votos a Fabricio, no fueran computados.

El miércoles, los jugadores fueron al confesionario para nominar, y luego del último voto, el conductor del reality de Canal 10, Eduardo "Colo" Gianarelli, anunció que los candidatos a irse eran: Acevedo, Agustina, Gustavo y Tai.

Ayer, Fabricio tuvo que hacer su jugada, y eliminar a uno de los cuatro jugadores de la placa.

“Los argumentos: no va por el lado de la afinidad, sino que intenté armar una placa bastante distinta de las anteriores, para tener una mejor idea de cómo están las cosas afuera”, dijo Fabricio.

“¿A quién salvás?”, le preguntó Colo.

“Voy a salvar a Gustavo”, anunció Fabricio.

De esta forma, Agustina, Acevedo y Tai continúan en placa. Como en las semanas pasadas, el domingo se irá el jugador con la menor cantidad de votos, y el lunes se irá quien tenga la mayor cantidad de votos negativos del público.



Antes de despedirse, le preguntó a los tres jugadores con chances de irse, cómo estaban. Mientras Agustina y Acevedo dijeron "bien", Tai tomó la palabra.

"Está bueno, compartimos lo que hablamos con Agustina ayer, que también está bueno que la gente tenga la posibilidad de decidir. Yo no había ido al teléfono, ella hace mucho y Ace también. Está bueno que la gente pueda elegir. No nos queremos ir, pero contentos", dijo Tai.

De esta forma entre Agustina, Acevedo y Tai se definirá el próximo eliminado de Gran Hermano Uruguay.