Premios Graffiti 2026: Garo ganó Álbum del Año, La Triple Nelson fue elegida Banda del Año y Luana sumó dos premios
La XXIV edición de los galardones también distinguió a Julio Cobelli por su trayectoria, premió a Jorge Nasser y Ruben Rada por el Tema del Año y reconoció a La Nueva Escuela en la votación popular.
La XXIV edición de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya consagró a Garo como uno de los grandes ganadores de la noche, con los premios a Álbum del Año por Milonga de Quirón y Solista Masculino del Año. El músico también obtuvo el reconocimiento a Compositor del Año por la misma obra.
La ceremonia, que tuvo lugar este jueves, reconoció a artistas, bandas y trabajadores de la música nacional en distintas categorías. La Triple Nelson fue elegida Banda del Año por De amor, de locura y de guerra, disco que también le valió a Alejandro Vázquez el premio a Productor del Año.
Por su parte, Luana se llevó dos reconocimientos: Solista Femenina del Año por Icónica y el Premio Omar Gutiérrez al Artista del Año.
Entre los demás galardones destacados, Boni ganó Mejor Artista Nuevo por Avant Première, mientras que Astroboy obtuvo el premio a Mejor EP por Ver para creer.
El Tema del Año fue "Una risa así", de Jorge Nasser y Ruben Rada, y La Nueva Escuela ganó la votación popular con "Los mayores", distinguida como Tema Popular del Año.
Los premios a la trayectoria y el reconocimiento institucional
El Premio Trayectoria fue para Julio Cobelli, en reconocimiento a su recorrido en la música uruguaya.
La edición también otorgó dos Premios Graffiti Institucionales. Uno fue para Rock & Metal Ladies, por su trabajo en favor de la igualdad de género en la música uruguaya. El otro distinguió a Cooparte, Cooperativa de las Artes del Uruguay, por sus 15 años de trabajo en la construcción de redes y el acompañamiento a músicos, artistas y trabajadores de la cultura del país.
Los galardones se suman a los entregados durante la Ceremonia de Lanzamiento, realizada en el Teatro Macció de San José, y a los anunciados en la primera parte de la XXIV Ceremonia de Entrega de los Premios Graffiti 2026.
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