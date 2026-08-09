La Triple Nelson: su show en La Trastienda, la colaboración con Mario Carrero y el nuevo disco que preparan

Mientras prepara su nuevo disco —que el cantante y guitarrista Christian Cary aún no sabe muy bien hacia dónde va— La Triple Nelson tiene un objetivo más cercano: el show este sábado 15 de agosto en La Trastienda Montevideo donde presentará su último trabajo, De amor, de locura y de guerra.

Hay entradas en Passline para un espectáculo para el que, además, sonarán los “clásicos de siempre” y tendrá como banda invitada a Vientos de libertad. En charla con El País, Cary habla de cómo han mutado las canciones del álbum, de la participación de Mario Carrero y del poder la emoción que puede tener una canción de rock. Este es un resumen de la charla.

—A casi un año de su lanzamiento, ¿descubriste algo nuevo del álbum tocándolo en vivo?

—Los temas se van afianzando en nosotros al tocarlos en vivo. Al tocar “Fluor”, nos dimos cuenta de que la gente no entendía que había terminado el tema, se quedaba esperando, entonces le hicimos un final especial, distinto al del álbum. “Pandemia de guerra” es una canción muy fuerte, con Mario Carrero como invitado, y no nos habíamos dado cuenta del enorme poder que agarra cuando suena en vivo. La gente se para a aplaudir.

—No es usual escuchar a Mario Carrero en esa clave. ¿Cómo llegó a colaborar en la canción?

—Estábamos pensando en diferentes personas para esa parte, queríamos que fuera un rapero, alguien que dijera la letra y no la cantara. En un momento apareció Carrero en la lista y desaparecieron las demás opciones. Le mandé la canción y me contestó que se había emocionado, que le encantaba y que no iba a escribir, porque ya tenía una letra hecha para poner. Me lo mandó y era tal cual, lo que está en la canción es eso. Grabó en el estudio de mi casa; se vino con el mate, le pusimos unos auriculares y le dijimos: “Mario, todo tuyo”. Lo hizo tres veces y quedó.

—Un verdadero rapero.

—Es un animal. He tenido la suerte de tocar varias veces con Larbanois y Carrero. Al verlo a Carrero en vivo y en las pruebas de sonido, se pone a la espalda toda la banda y son muchos. Se banca shows de dos horas sin bajarse del escenario. Para nosotros son los Rolling Stones del folklore uruguayo.

—A la hora de componer, ustedes se inspiran mucho con lo que pasa en el mundo. ¿Este mal momento histórico equivale a un buen momento creativo?

—No sé si es un buen momento creativo o si lo que está pasando en el mundo hace que no podamos no decir nada. ¿Cómo puedo hacer un disco solo de canciones de amor, viendo todo el desastre que están haciendo en el planeta? Puedo hacer canciones que hablen de amor, en este disco las hay, pero con Paco sentimos la necesidad de decir otras cosas. No es el primer disco en el que lo hacemos, pero lo que pasa en el mundo cada vez es peor.

—Una canción lenta puede tener la misma fuerza que una de protesta.

—Totalmente. Una balada te puede atravesar al medio. El otro día fui a hacer una nota a una radio y, al final, me pidieron cantar una canción. Elegí “Deja su lugar”, con Mollo, que hice para una de mis hermanas. La notera se puso a llorar. Yo me emocioné cantándola y también viéndola a ella. En este disco, hay una canción que se llama “Sueño” y tiene una llevada tranquila, pero cuando escribí el estribillo en lo único que pensaba era en soñar que pare todo este desastre, que no haya más dolor.

—¿Te sigue sorprendiendo ver que el oyente se emocione con tus canciones de la misma manera que vos cuando las compusiste?

—Me sigue sorprendiendo y me emociona. Por lo general pasa muchísimo más en las canciones lentas o más tranquilas que con las otras. Con esas hay otra relación, capaz les da por saltar o ponerse en otro estado. A mí me pasa algo particular y es que cuando yo las estoy haciendo enseguida sé si me emociona o no. Le hice una a Martín Carrizo, el baterista del Indio Solari y de Cerati. Estaba en La Paloma, tenía un rato libre y me puse a ver un documental de él. No lo conocía más que haberlo visto en algunas bandas. Me puse a ver la historia, que murió de ELA, y me emocionó de una manera tremenda. Cómo él soñó y sabía, antes de hablar con Cerati, que iba a ser su baterista, cómo conoció a Solari. Terminó el documental, agarré la guitarra e hice una canción, me emocioné. Cuando me pasan esas cosas, por lo general trato de estar solo, no sé si es por ser vergonzoso, de tratar que no me vean así, y lo dejo ser, trato de que me pase.

—¿La clave es mantener la sensibilidad a flor de piel?

—Sí, dejar que ocurra. En algún momento capaz no lo permitía. Después de que le escribí una canción a mis hijos, me pasó con “Para abrazarte”; después hice “Luz Lara”, también me pasó escribiéndole a mi compañera, dije: “Basta, dejá que pase, emocionate”. Capaz quedo como un boludo, no me importa nada, trato de dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Con Paco siempre escribimos cosas que nos pasan a nosotros o a los de al lado. Me dejo atravesar por lo que siento y me pasa lo mismo en el escenario.

—¿Cómo es el proceso de transmitir lo que compusiste al grupo y trabajarlo en conjunto?

—Tengo la suerte de estar con dos personas igual de sensibles, que entienden de música y composición; hablamos el mismo idioma. Han salido pila de arreglos sin tener que dictarlos previamente: nos ponemos a tocar, lo hacemos y nos damos cuenta de que está buenísimo. También podemos tocar un tema fuerte y hacer saltar el pecho, nos gusta. Pero tenemos ese otro lado y nos conocemos muy bien, cuando uno lleva una canción a un ensayo los demás están abiertos a aportar.

—¿Qué se puede adelantar del disco que se viene?

—Todavía no sabemos qué se viene, tampoco lo sabíamos con este. Grabar nos mantiene activos, es bueno para la banda. Esperamos que salga el año que viene. En 2028 es el festejo de los 30 años, pero lo vamos a empezar en junio de 2027 en Montevideo.