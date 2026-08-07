Florencia Núñez: su gira por Uruguay y el consejo de Jorge Drexler que la impulsó a probar suerte en Madrid

La cantautora Florencia Núñez fue la invitada central de este viernes en el streaming En Clave País, donde habló de Década y media, la gira con la que celebra sus primeros 15 años de carrera y que hasta octubre la llevará por 11 ciudades uruguayas.

En diálogo con Malena Castaldi, conductora del ciclo de El País, y con Rodrigo Guerra, coordinador de TV Show, la artista rochense repasó el camino que la llevó de escribir sus primeras canciones casi como una forma de entenderse a sí misma a construir una de las trayectorias más reconocidas de su generación.

“Yo hago esto porque realmente me hace ser quien soy”, aseguró. “Descubrí mi identidad gracias a la música, gracias a hacer canciones. Yo era medio un perro verde de chica, era rarísima en Rocha. Ahora, más crecida, me doy cuenta de que la música me ayudó a entender quién soy y a descubrir quién soy. Así que siempre le voy a agradecer”.

Esa mirada hacia atrás atraviesa Década y media, una gira que celebra su camino y que la invita a dimensionar un recorrido que empezó cuando todavía era adolescente y descubrió que escribir canciones podía convertirse en algo más que una inquietud personal. “Pasar de ser una superchica, hacer canciones y darme cuenta de que eso era lo que yo tenía para hacer en la vida, a llegar hasta acá y ver cómo pasaron 15 años profesionalizándome... Conforme pasa el tiempo, uno dice: ‘Esto lo hice ladrillo a ladrillo, realmente porque sentía que era lo que vine a hacer’”.

La gira comenzó la semana pasada en Rocha y plantea uno de los desafíos más ambiciosos de su carrera: llevar un mismo espectáculo por distintos puntos del país antes de desembarcar, el 18 de octubre, en el Auditorio Nacional del Sodre. Allí, además, grabará un disco en vivo. Las entrada están a la venta en Tickantel, y los precios van de 980 a 2000 pesos.

Ese concierto marcará también el comienzo de una nueva etapa. Después de presentarse en el Sodre, Núñez viajará a España, donde planea instalarse por períodos cada vez más extensos para desarrollar su carrera. La decisión venía madurando desde hacía tiempo, pero recibió un impulso decisivo de Jorge Drexler, con quien grabó "Las vueltas" en su disco Fe.

Florencia Núñez en En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

El músico ya le había sugerido en otras ocasiones que probara suerte en Madrid, pero hace poco volvió a planteárselo con especial insistencia. Fue durante un concierto de Núñez junto a la playa en La Paloma. Drexler cantó con ella "Las vueltas", se quedó a escucharla y, al terminar el show, fue directo.

“Me lo viene diciendo, pero ese día me insistió mucho”, relató la cantante entre risas. “Estábamos en un concierto al lado de la playa, se quedó a ver el concierto y me dijo: ‘No sé cómo decírtelo: tenés que venirte a Madrid porque te van a entender’”.

La frase confirmó una intuición que Núñez ya venía procesando. “Ya están hechas las valijas”, aseguró. Sin embargo, aclaró que la decisión no responde únicamente al consejo de Drexler. “No me voy porque me lo diga él; hace tiempo que me lo dice mucha gente. Me voy, pero sé que es un camino de ida y vuelta”.

El propio Drexler intentó relativizar la magnitud de la mudanza. “Jorge me dijo que no es un movimiento tan importante, que son 12 horas de avión”, contó.

El plan se desarrollará de manera gradual. En octubre viajará durante dos meses y el año próximo proyecta instalarse allí por una temporada más extensa. “Me dijo que me quedara”, reveló sobre Drexler. “Ya he estado en España y, cuando voy, siento que vengo de ahí. Consumo mucha cultura y mucha música de ese lugar. Tiene sentido que sea el destino al que voy a ir a trabajar”.