Las últimas grabaciones de Ruben Rada: el estreno con Dyango, los planes con Cazzu y una improvisación inédita

Ruben Rada estrenó el ciclo ¿Quién va a cantar? el 16 de julio, el día que cumplió 83 años, con un encuentro junto a La Vela Puerca. Para entonces ya había grabado otras dos sesiones, con Agarrate Catalina y Dyango, pero seguía pensando en los próximos invitados. En simultáneo, trabajaba en un disco con Los Auténticos Decadentes, grababa canciones propias y ensayaba el homenaje a Totem. Poco después, una internación a causa de una neumonía interrumpió una agenda que, tras más de seis décadas de carrera, seguía llena de proyectos.

El de La Vela Puerca fue el único episodio que alcanzó a ver estrenado. Rada falleció el 26 de agosto y las otras dos entregas quedaron pendientes. La semana pasada se publicó el encuentro con Agarrate Catalina y este viernes, a las 20.00, se estrenará en YouTube el tercero y último, junto a Dyango.

El nuevo capítulo incluirá “Adoro”, el bolero de Armando Manzanero, y “Cha-cha, muchacha”, de Rada. Pero habrá un estreno adicional y simultáneo: en su propio canal de YouTube, el cantante español —que actuará el martes en el Auditorio Nacional del Sodre— publicará “Dos gardenias”, otra canción que grabaron aquel día y que formará parte de su próximo disco, Su amigo Dyango, vol. 2.

¿Quién va a cantar? nació con una propuesta prometedora: juntar a Rada con artistas de distintas generaciones y estilos para intercambiar canciones. En cada encuentro, el invitado interpretaba un tema del uruguayo y él devolvía la gentileza cantando otro de su colega, con nuevos arreglos de su banda y una cuerda de tambores. Las cámaras también registraban las conversaciones, las bromas y las improvisaciones que surgían entre las tomas.

Las tres sesiones se filmaron bajo la dirección de Pablo “Chamaco” Abdala, ante un público reducido en El Bosque Suena, la escuela de música de Gustavo Montemurro en El Pinar. La primera fue el 11 de mayo con La Vela Puerca, y El País estuvo presente. Aquella noche, unas 60 personas rodearon a los músicos mientras Rada, Sebastián Teysera, Carlos “Coli” Quijano, Alejandro Piccone y Manolo Ferreiro, acompañados por la banda del anfitrión, reventaron “El Viejo”, llevado al terreno del candombe, y “Biafra”, el clásico de Totem que había elegido el cantante de La Vela.

Ruben Rada y Sebastián Teysera en "¿Quién va a cantar?". Foto: @lour.aro.

Hubo tres tomas de cada canción, pero también música fuera del repertorio previsto. Al cierre de la última de “El Viejo”, alguien entre el público empezó a cantar “Vamo’, vamo’ La Vela de mi corazón”. Los tambores, la batería y el bajo se sumaron, y Teysera aprovechó el impulso para arrancar “Vuelan palos”. Los vientos entraron después y el público acompañó el estribillo. Para cerrar interpretaron “Quién va a cantar”, aunque de esa versión apenas se publicó un minuto, que se ve en los créditos del video. La sesión tiene 190 mil vistas en YouTube.

“Fue divino, loco”, le dijo entonces Rada a El País. “Me quedé muy contento porque todos tocaron divino. Hice mucha televisión, pero siempre quise hacer un programa exclusivo de música”.

El 18 de mayo llegaron los otros invitados. Dyango grabó primero. “Adoro” conserva su esencia de bolero, aunque con una base más rítmica en la que se cruzan la batería, las congas de Rada, la percusión y una sección de vientos. “Quedó divina”, cuenta a El País Fabiana Segovia, productora del ciclo y de ¡FA!, de Mex Urtizberea. En “Cha-cha muchacha”, Dyango suma su fraseo delicado a uno de los grandes clásicos de Rada.

Ya entrada la noche llegó Agarrate Catalina. El episodio, publicado la semana pasada, incluye dos canciones: “Terapia de murga”, de Rada, y “Montevideo”, de Tabaré Cardozo. Y tiene un valor especial: ofrece un registro audiovisual de la sociedad musical que Rada y la Catalina desarrollaron con Terapia de murga, el espectáculo que agotó tres funciones en el Auditorio Nacional del Sodre, llenó el Teatro de Verano y giró por Uruguay y Argentina.

“Con la Catalina había un clima como de asado entre amigos y familiares”, recuerda Segovia sobre aquella grabación en El Pinar. La confianza se trasladó a la música: “Podían tocar casi sin mirarse. Había una solidez artística enorme”.

La productora recuerda una improvisación inédita que resume ese espíritu de camaradería. Mientras cambiaban las cámaras de lugar, Rada arrancó a cantar “Georgia on My Mind”, el clásico popularizado por Ray Charles que, según había contado a El País, le cambió la vida y su forma de cantar. Gustavo Montemurro se sumó desde el piano, entró la batería y después el resto de los músicos. “La murga y los que estábamos ahí nos quedamos escuchando, como espectadores”, cuenta Segovia. Cuando terminó, todos le cantaron “¡Dale campeón!”.

Y no es el único material pendiente. Segovia revela que la versión completa de “Quién va a cantar” con La Vela Puerca no llegó a publicarse porque Rada tenía previsto grabar esa misma canción con Cazzu. “Ella lo había elegido de entrada”, dice. La idea era sumar también una canción del repertorio de la argentina, aunque no habían definido cuál.

La grabación estaba prevista para el fin de semana pasado, aprovechando la visita de Cazzu a Montevideo. La cantante, que actuó el sábado en el Antel Arena, terminó interpretando “Quién va a cantar” como homenaje a Rada y contó al público que había recibido una invitación para trabajar juntos. También estaba proyectado un encuentro con Conociendo Rusia, que el domingo se presentó en el Auditorio Nacional del Sodre. Aún no habían elegido canciones.

La semana pasada, además, se publicó en YouTube Rada en ¡FA!, un especial de unos 40 minutos que reúne actuaciones, diálogos e imágenes inéditas de las participaciones del músico en el ciclo argentino ideado por Mex Urtizberea. Rada participó por primera vez en junio de 2022, cuando ¡FA! recién empezaba.

El especial recupera su actuación del 19 de marzo en la Fiesta ¡FA! del Teatro de Verano, donde cantó “Quién va a cantar”, “Dedos” y “Blumana”, y contó su intención de preparar un homenaje a Totem. También incluye el show del 13 de julio en el Complejo Art Media de Buenos Aires, donde interpretó “Cha-cha muchacha” y compartió “Adiós a la rama” con Nahuel Pennisi. Fue su última presentación en público.

Cuando mira atrás y recuerda lo que representó el proyecto, Segovia se detiene en una escena de aquella primera grabación con La Vela Puerca. Uno de los presentes, mientras miraba a Rada tocar, le comentó lo afortunados que eran de poder compartir ese momento con él. “Y yo pensé: ‘Lo estamos homenajeando en vida’”, recuerda.

Para la productora, ahí estuvo lo más valioso de estos encuentros de ¿Quién va a cantar?: haber podido celebrar su música y sus ganas de seguir creando junto a colegas. “Eso es lo más lindo”, dice.

Más proyectos de un artista incansable

Además de ¿Quién va a cantar?, Ruben Rada dejó varios proyectos. Uno es el disco con Los Auténticos Decadentes, ya terminado según contó Jorge Serrano a El País, con nuevas versiones de clásicos de la banda argentina, como “Un osito de peluche de Taiwán” y “Loco (tu forma de ser)”.

Matías Rada reveló a este diario que también quedó grabado el último ensayo de su padre para el homenaje a Totem —que se presentó el 10 y 11 de octubre, a cargo de sus hijos y de Daniel "Lobito" Lagarde— con joyas como “No me molestes”. Ninguno de los dos proyectos tiene fecha de publicación.

El archivo es todavía mayor: en su cuenta de Instagram. Julieta Rada reveló que su padre dejó “por lo menos 10 discos inéditos”. Eso incluye a Rada’s Factory, grabado en 1993, y Lujuma Band, su proyecto junto a sus tres hijos: Matías, Julieta y Lucila. El propio Ruben había contado en varias ocasiones que quería que ambos discos se publicaran después de su muerte.

"Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera", le dijo a El País en 2022. "Yo voy a ser como los pintores, que después de muchos años de su muerte les encuentran un autorretrato que hicieron en el cuarenta. Bueno, yo quiero que después de que no esté aparezca una canción que grabó Rada con Hugo Fattoruso en Noruega y que nunca salió. Eso es lo que me gusta".