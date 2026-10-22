Premios Graffiti: La Triple Nelson, Julieta Rada y Garo, entre los ganadores de la ceremonia de lanzamiento

Los Premios Graffiti realizaron ayer la ceremonia de lanzamiento en el Teatro Macció de San José, donde se entregaron los galardones correspondientes a varias categorías. Entre los ganadores se destacó La Triple Nelson, que obtuvo el premio a Mejor videoclip por "Sueño".

En la categoría Mejor videoclip en vivo, el reconocimiento fue para "Just Be Good to Me - Martes on Fire", de Francisco Fattoruso, Camila Sapin y Matías Rada. Por su parte, Julieta Rada se llevó el premio a Mejor video de larga duración por Candombe (En vivo - Teatro Solís).

En el rubro instrumental, Postales del éter, de Fede Graña, fue elegido Mejor álbum de música instrumental. En folclore, el galardón quedó en manos de Juan José Mello por Amor de contrabando, mientras que Querencia, de Fernando López y Enzo Fernández, ganó en la categoría de tango. En candombe fusión, el premio fue para A puro candombe, de Eduardo Da Luz.

La música popular y la canción urbana tuvieron como ganador a Garo, por Milonga de Quirón. En tanto, Eros White obtuvo el Graffiti a Mejor álbum de música electrónica por Estribillos pop. En las categorías de rock, Reina de espadas, de Nameless, fue distinguido como Mejor álbum de metal y hard rock, y Caminar, de Diego Drexler, ganó como Mejor álbum de pop alternativo.

Entre los reconocimientos vinculados a la historia y el registro de la música uruguaya, Hugo Fattoruso, Música en las manos, de Daniel Colino, fue elegido Mejor libro sobre música uruguaya. El premio a Mejor edición especial fue para Zitarrosa 4, de Alfredo Zitarrosa, mientras que El asado 2025: tiremos unos recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli, se llevó el galardón a Mejor álbum en vivo.

Por último, en las categorías de música religiosa e infantil, Sigues siendo Dios, de Banda Elyón, ganó como Mejor álbum de inspiración religiosa. Letu Ruibal, por su parte, obtuvo el premio a Mejor álbum de música infantil por Pasear cantando.

El 4 de noviembre se celebrará otra ceremonia en Sala Zitarrosa, donde se entregarán los premios a Mejor álbum hip hop, Mejor álbum pop y Mejor Artista Nuevo, entre otros.