Julio Sosa vuelve a Las Piedras: 40 artistas celebrarán sus 100 años con tango, milonga y espíritu rioplatense

En Las Piedras, Julio Sosa todavía recibe flores. Aparecen, cada día, junto al monumento que lo recuerda. La imagen está repleta de simbolismo: la noche anterior a su muerte, en noviembre de 1964, había cantado "La gayola", aquel tango que pedía que no le faltaran flores al llegar al cajón. Y no faltaron entonces —unas 200 mil personas acompañaron su cortejo fúnebre en Buenos Aires— ni faltan ahora, a 100 años de su nacimiento.

Ese recuerdo iba a tomar mañana el centro de la ciudad, pero el pronóstico de lluvia obligó a cambiar los planes. El homenaje, previsto para el sábado, fue postergado para el domingo a las 17.00. Ese día, la plaza José Batlle y Ordóñez será sede de Julio Sosa 100, un festival de entrada libre que reunirá a 40 artistas de Uruguay y Argentina y que, entre música, baile y talleres, buscará celebrar la obra y la dimensión rioplatense de uno de los máximos cantores de tango.

El homenaje forma parte de una línea de trabajo que el Instituto Nacional de Música (Inmus) viene desarrollando alrededor de figuras clave de la música uruguaya. Primero estuvieron los 90 años de Alfredo Zitarrosa, celebrados con un concierto en la Plaza Fabini. Después llegó el centenario de Aníbal Sampayo en Paysandú. Ahora le llega el turno a Sosa y a su ciudad natal.

“Para el Inmus fue importante tratar de trazar algunos mojones importantes en la historia musical del país”, dice a El País Mayra Jaimes, coordinadora del instituto. La idea no era limitarse a organizar espectáculos con canciones conocidas, sino volver a poner esas obras en circulación, cruzar músicos de distintas generaciones y generar proyectos que pudieran extenderse más allá de esa noche.

Con Sampayo se editaron dos cancioneros; el concierto de Zitarrosa fue grabado para una futura publicación discográfica. “Todo esto es como un puntapié para volver a traer esas músicas al presente”, dice.

Detrás del proyecto también hay una decisión territorial. El homenaje al autor de “Río de los pájaros” se hizo en Paysandú porque era imposible separar su obra del litoral. Con Sosa pasa algo similar. “Estas figuras forman parte del ADN” de sus lugares de origen, asegura Jaimes, que durante la preparación del espectáculo comprobó hasta qué punto el cantor sigue presente en Las Piedras: referentes locales le contaron que, todavía hoy, todos los días alguien deja flores junto al monumento que lo recuerda.

Fue ahí donde empezó su camino artístico. Sosa tenía 12 años cuando vio El día que me quieras, la película de Carlos Gardel, en el viejo cine Artigas. Años después recordaría aquella función como una revelación: al escuchar al Zorzal Criollo, sintió que el tango se le metía en las venas y se prometió que algún día también sería cantor. Cantó en bares de Las Piedras y, en 1948, un concurso en Montevideo le abrió la puerta profesional.

Al año siguiente cruzó a Buenos Aires y allí inició una carrera vertiginosa. Pasó por distintas orquestas y, desde 1960, ya como solista junto a Leopoldo Federico, entró en su etapa definitiva. El “Varón del Tango” impuso una forma de cantar marcada por la intensidad, la dicción y una entrega casi actoral. Cuatro años después, en noviembre de 1964, en el punto más alto de su popularidad, un accidente de auto terminó con su vida. Tenía 38 años.

Esa biografía explica una de las decisiones centrales de este espectáculo. “Lo primordial cuando empezamos a armar esto fue tomar esta idea real de que Julio Sosa era un referente para el Río de la Plata”, señala Jaimes. La mayoría de los artistas serán uruguayos, pero la presencia argentina refleja una trayectoria que nació en Las Piedras y encontró en Buenos Aires su gran escenario.

Uno de los núcleos será la Orquesta El Arranque, formación argentina con más de 30 años de trayectoria. Se sumarán músicos uruguayos para conformar el Ensamble del Río de la Plata. También participarán el contrabajista Horacio Cabarcos y el pianista José Colángelo, dos argentinos que tocaron con Sosa y que, según Jaimes, son los últimos músicos vivos que llegaron a acompañarlo.

La orquesta acompañará a Maia Castro, Malena Muyala, Rossana Taddei y Ricardo Olivera. Gabriel Peluffo y Gabriela Morgare cantarán con una formación de guitarras integrada por Andrés “Poly” Rodríguez, Julio Cobelli y Enzo Fernández; y Valeria Lima lo hará junto al trío de Álvaro Hagopián.

La variedad de formatos refleja la amplitud de su obra. Aunque su imagen quedó asociada a las grandes orquestas, en 1962 grabó Milonga triste acompañado por guitarras. “Queremos mostrar esa riqueza”, explica Jaimes. Grupo Magoya y Diana López, artistas de Las Piedras, abrirán la jornada.

Al igual que en el homenaje a Zitarrosa, Sosa volverá a estar presente de manera simbólica. Su faceta como poeta, actor y conductor de televisión reaparecerá en piezas audiovisuales hechas con entrevistas y archivos. “Era una persona muy carismática”, asegura Jaimes.

Habrá además una milonga callejera, demostraciones y clases abiertas de tango. El festival durará cuatro horas, se escuchará en vivo por Radio Uruguay y será filmado para emitirse luego en Canal 5. También habrá ómnibus desde el Teatro Solís, con inscripción previa en la web del Inmus.

En el centenario de su nacimiento, este homenaje busca que sus canciones vuelvan al lugar donde todo empezó. Sosa murió a los 38 años convertido en una de las grandes voces del tango, y Las Piedras lo celebra hasta hoy. Las flores que todavía aparecen junto a su monumento son una prueba de eso.

Otro homenaje al Varón del Tango

El del domingo en Las Piedras no será el único homenaje al centenario de Julio Sosa en lo que queda de octubre. El sábado 31 a las 20.00, la orquesta típica Taconeando llegará a Sala Zitarrosa para ofrecer un concierto que propone un festejo por partida doble: el de los 100 años del Varón del Tango y los 90 del pianista Miguel Villasboas, fallecido en 2024.

En el espectáculo participarán los cantantes Manuela Hernández, Cristian Maidana, Armando Leal y desde Argentina, Rodrigo Morel. Entradas en Tickantel por 1000 pesos; hay 2x1 para socios de Club El País.