De “La Yapa” a "Entre la tierra y el cielo": Los Nocheros cuentan los secretos de cuatro clásicos de sus 40 años

En estas cuatro décadas de trayectoria, Los Nocheros lograron estar dentro del grupo de artistas del folclore argentino que hicieron que el género trascendiera fronteras geográficas y artísticas. No solo más allá de su Salta natal, sino también en términos internacionales. Y hits como “Entre la tierra y el cielo” o “Mamá, mamá” llevaron el género folklórico a territorios del pop y el melódico internacional.

En ese recorrido, además de infinidades de presentaciones en vivo, grabaron más de 20 álbumes, de ellos Signos y Señal de amor fueron certificado por sus ventas como discos de diamante.

La potencia de sus voces le ha cantado al amor apelando a las formas musicales de sus pagos salteños durante estos 40 años, y han hecho de la interpretación un arte que, afirman, siempre encuentra una nueva manera de manifestarse.

“La cantás un jueves, viernes, sábado, pero ninguna noche es igual que la otra. Hay cuestiones musicales, emotivas y sensoriales que hacen que siempre sea diferente”, explica Ruben Ehizaguirre, uno de Los Nocheros en diálogo con El País. Reconoce lo que han hecho por el género folklórico, pero no descarta que aún quede más trabajo por hacer.

En el una gira celebratoria de su trayectoria y sus lograron, Los Nocheros se presentarán el miércoles 28 de octubre en la sala principal del Auditorio Nacional Adela Reta. Las entradas están en Tickantel desde 1.760 a 3.300 pesos.

Antes, este domingo participarán de la Noche de los Fogones de la Semana de Lavalleja en Minas. Es una buena oportunidad para verlos en un entorno que le es propicio: que los festivales, afirman, fueron y son una parte fundamental de su carrera. “El común de la gente va ahí, donde se hacen las parejas, los hijos, los encuentros con amigos”, argumenta Álvaro Teruel.

En los últimos tiempos, se han caracterizado por realizar colaboraciones con distintos artistas. En su canal de Youtube, tienen un ciclo llamado Nocheros en la mesa, en el que comparten comida y conversación con distintos artistas y luego realizan una versión de sus canciones.

“Hace 20 años, para hacer un dueto tenías que buscar un artista con el que fueras compatible. Hoy en día, cuanto menos tengamos que ver, es mejor. Se ha perdido el prejuicio de juntarse entre géneros y se han hecho cosas muy lindas”, dice Mario Mernuel.

Para repasar lo que fueron estas cuatro décadas, Ehizaguirre, Mario y los Teruel le contaron a El País la historia y el significado de cuatro clásicos de su repertorio.

Los Nocheros.

“La Yapa”

Álvaro inmediatamente remite a Signos (1998), el cuarto disco de la banda, uno de los más populares y el primero en el que se atreven a componer sus canciones. “Cada uno empieza a escribir para darle esa identidad y forma al grupo”, explica. En el caso de “La Yapa”, los autores son Jorge Rojas y Noemí Cristina Laspiur (también conocida como La Moro), quien compuso varias canciones de ese disco y del repertorio de Los Nocheros. “Las canciones de ese disco han sido las más conocidas en varios lugares”, agrega Mario.

Álvaro sostiene que, en ese entonces, tuvieron en cuenta el público al que querían cantarle, uno masivo y joven. “Además, queríamos cantar esa idiosincrasia de folclorista del interior, pedir la yapa, pedir algo más”, continúa.

Mario afirma que hay tres generaciones que cantan sus canciones. Ruben se lo adjudica a las canciones: “Son tres minutos de historias que te pueden pasar a vos o a tu vecino. Historias que le van a pasar a tus hijos y tus nietos, y quizás es por eso que van pasando de generación a generación”.

Chaqueño Palavecino también grabó una versión de “La Yapa”, y recientemente grabaron una en conjunto con la banda para el ciclo de videos “Nocheros en la mesa”. “Hay un vínculo más allá de lo musical con Óscar”, sostiene Ruben.

“Mamá, mamá”

“Más que una canción, es un documento histórico para nosotros”, dice Ruben. La particularidad está en el videoclip, en el que participaron las madres de todos los integrantes. “Decidimos sacar a nuestras mamás de su lugar de confort para hacer el video sin que ellas sepan que la llevábamos a hacerlo”, recuerda el cantante.

El autor de la canción es Paz Martínez, quien también compuso “Entre la tierra y el cielo” y “Roja boca”. Para esta canción, le dedicó una estrofa a la Fortuna, su madre: “Yo tengo muchas madres para mi Fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor”.

Álvaro, que aún no formaba parte de la banda, dice que le contaron que terminaron todos llorando en ese set de grabación.

Hoy en día, reconocen todos, es difícil encontrarle un lugar en los recitales. “Queda la melancolía y hay que salir de ahí. Alguna vez lo hicimos al final de un show y no funcionaba. Ahora le contramos un lugar perfecto para bajar y después volver a subir”, sostiene Álvaro.

En 2021 publicaron una versión junto a Pimpinella. Mario dice que fue muy emocionante porque los hermanos Galán habían perdido a su madre poco tiempo antes de grabarla.

“Entre la tierra y el cielo”

“Es nuestro apellido: Los Nocheros, voy a comerte el corazón a besos”, bromea Mario y no le falta razón: es uno de los hits indiscutidos de la banda.

“Tiene mucho poder, ni que hablar de su recepción, pero los versos son lindos. Como intérprete, necesitás un caudal que te permita viajar”, dice Álvaro y agrega que los encasilló en el género melódico romántico.

Mario dice que, durante mucho tiempo, fue una de las canciones que dejaron de cantar. “Hoy en día, luego de 40 años, estamos aprendiendo a enamorarnos de nuevo de esas”, explica y dice que ve que abraza a un montón de personas con ellas, lo que lleva a que las valoren y las quieran cantar.

“El repertorio tiene una columna vertebral que son esos hits que no pueden faltar. Por más que no quieras, la gente te lo exige”, agrega Ruben.

“Roja boca”

Para la última canción, tuvieron que elegir entre “Procuro olvidarte” y “Roja boca”. Ruben afirma que la última tiene “mucho más que ver con ellos”.

“‘Procuro olvidarte’ es una canción súper popular, versionada por muchos artistas antes que nosotros”, explica.“Es una buena versión, pero no es de las más nocheras, por así decirlo”, agrega Álvaro, que sostiene que “Roja boca”, es suya, “hecha en casa”.

Al igual que con “Entre la tierra y el cielo”, Mario dice que dejaron de cantarla, pero que le sorprendió que la reclamaran aún más que la primera.