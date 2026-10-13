Carlos María Fossati vuelve a presentar sus memorias: cuándo y dónde será el encuentro con Diego Fischer

Carlos María Fossati volverá a presentar sus memorias, Yo solo sé cantar. El encuentro será hoy, a las 19.00, en la Casa del Partido Nacional (Juan Carlos Gómez 1384), y estará acompañado por el escritor Diego Fischer, editor del libro.

Publicado por DFR Ediciones y distribuido por Planeta, el volumen tiene prólogo del expresidente Luis Lacalle Pou y repasa una vida atravesada por la música, la familia y la política. Fossati reconstruye allí episodios de su infancia, sus comienzos como cantor, los escenarios que marcaron su carrera y distintas historias personales acumuladas a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria artística.

El proyecto comenzó de una manera bastante íntima. Algunos problemas motrices llevaron al músico a pasar más tiempo en su casa y, en ese período, empezó a poner por escrito recuerdos que hasta entonces habían quedado dispersos. En una entrevista con El País contó que el manuscrito original llegó a tener unas 700 páginas y que Fischer, junto al periodista Miguel Arregui, lo ayudó a ordenar, seleccionar y darle la forma definitiva que terminó llegando a librerías.

Yo solo sé cantar no se limita, sin embargo, a una cronología musical. El libro también se detiene en su vida familiar, en su vínculo con la política y en distintos momentos de una trayectoria que Fossati ha contado siempre desde un lugar muy personal. "Gracias a Dios he tenido una vida tan variada e intensa que no tuve tiempo de aburrirme", comentó a este diario al hablar de la publicación.

A sus 80 años, Fossati atraviesa un período especialmente activo. En marzo celebró su carrera con un recital a sala llena en el Teatro Movie y en setiembre realizó la primera presentación de Yo solo sé cantar en la Expo Prado. La de hoy será una nueva instancia para conversar sobre esas memorias y sobre el proceso que llevó a convertir décadas de recuerdos en un libro.

La actividad será una oportunidad para repasar algunas historias que quedaron fuera de la primera presentación del libro. Yo solo sé cantar se consigue en librerías y cuesta 990 pesos.