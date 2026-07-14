Milongas Extremas homenajeará a Alfredo Zitarrosa en el Antel Arena: fecha, precios y cómo comprar entradas

Los homenajes por los 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa sumarán un nuevo capítulo en octubre. Tras el concierto de abril que reunió a más de 30 artistas en la Plaza Fabini y otras actividades dedicadas a celebrar su legado, Milongas Extremas llevará al Antel Arena Zitarrosa desde el fondo del tiempo, el espectáculo con el que desde 2024 reinterpreta la obra del cantautor.

La cita será el jueves 22 de octubre y las entradas ya están disponibles en Tickantel. Hasta mañana a las 11.59 se realiza una preventa con 20 % de descuento para clientes BROU; a las 12.00 comenzará la venta general. Los precios van de 1.200 a 2.600 pesos.

En su debut en el Antel Arena, el quinteto presentará una versión ampliada de la propuesta, con invitados especiales y una puesta audiovisual desarrollada junto a Archivo Zitarrosa.

El espectáculo recorrerá algunas de las canciones más emblemáticas de Zitarrosa desde una mirada que entrelaza la raíz folclórica rioplatense con la energía del rock que distingue a Milongas Extremas.

A lo largo de su trayectoria, la banda versionó varios clásicos de Zitarrosa. En Temprano, su disco de 2018, grabó “De no olvidar”, uno de los primeros éxitos de su repertorio.

Más adelante, en 2025, reinterpretó otro clásico del disco Canta Zitarrosa (1966): “Milonga de ojos dorados”. Para esa versión colaboró con el dúo Copla Alta y la cantante Lucía Chappe.

La banda también registró otras dos relecturas de la obra de Zitarrosa junto a artistas invitados. Ambas fueron grabadas en vivo: “Pa’l que se va”, con Luana, y “Diez décimas de saludo al público argentino”, con Alejandro Balbis.

Por otra parte, en mayo lanzó una emotiva interpretación en vivo de “Milonga extrema”, que entrelaza reflexiones de Zitarrosa y Robe Iniesta —exlíder de Extremoduro, fallecido el año pasado y una de las grandes influencias de Milongas Extremas— sobre el oficio de hacer canciones y la necesidad de abrazarlas.