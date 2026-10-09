Semana de Lavalleja en Minas: la Noche de los Fogones y más actividades al aire libre

La 53.ª edición de la Semana de Lavalleja 2026 continúa su desarrollo en el Parque Rodó de la ciudad de Minas con espectáculos musicales de entrada libre y gratuita.

Tras la suspensión y posterior reprogramación de las actividades previstas para la jornada inaugural del miércoles 7 debido a las precipitaciones, la Intendencia de Lavalleja reestructuró la grilla oficial de shows, extendiendo la programación en el predio principal hasta el lunes 12 de octubre.

El evento, que comenzó formalmente sus presentaciones sobre el escenario el jueves 8 con la actuación del artista argentino Abel Pintos, ofrecerá durante los próximos días una variada propuesta de rock, música popular, cumbia y folklore.

Abel Pintos cantando en un escenario. Foto: Difusión/Archivo El País.

Además del escenario principal, el predio cuenta con plaza de comidas, expoferia de emprendedores y juegos para toda la familia.

Shows en el Parque Rodó: la grilla para este fin de semana y el lunes 12

Para la jornada de este viernes 9 de octubre de 2026, la programación en el escenario del Parque Rodó de Minas comenzará a las 18:00 horas. Actuarán las bandas La Cápsula, Pie Grande, La Triple Nelson, Buitres, cerrando la noche la escuela de Natalia Ortega y el DJ Diego Falco.

No obstante, una reprogramación de último momento estableció que en lugar de la agrupación argentina Turf, liderada por Joaquín Levinton, el conjunto de La Nueva Escuela ocupe su lugar a partir de las 00:30 de este viernes 9.

Las presentaciones para los próximos días se estructuran de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre : desde las 16:00 horas actuarán Stefy y Los Borbotones, Los Suplentes, The La Planta , Herederos, Banda Departamental, Ángela Leiva , Luana , la academia de canto DAI y el DJ Emilio Cáceres.

: desde las 16:00 horas actuarán Stefy y Los Borbotones, Los Suplentes, , Herederos, Banda Departamental, , , la academia de canto DAI y el DJ Emilio Cáceres. Domingo 11 de octubre : a partir de las 16:00 horas se presentarán Teatro Musical Espacio Artístico, Los Sabrosos, Martín Piña, Natalia Ortega y su Banda, Matías Valdez , Damas Gratis y el DJ Nahuel Pereira.

: a partir de las 16:00 horas se presentarán Teatro Musical Espacio Artístico, Los Sabrosos, Martín Piña, Natalia Ortega y su Banda, , y el DJ Nahuel Pereira. Lunes 12 de octubre (día agregado por reprogramación): desde las 18:00 horas actuarán Lorena Abreu, La 80-20, La Misma Cuadra, Daianna, La Penúltima y la DJ Vale León.

La Noche de los Fogones y otras actividades en el interior del departamento

Tras el cierre de los espectáculos en el Parque Rodó, la fiesta se trasladará al Cerro de Artigas para celebrar la tradicional Noche de los Fogones durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre. La grilla presentada por la comuna cuenta con la participación de Larbanois & Carrero, Chacho Ramos, Los Nocheros y Lucas Sugo, entre otros artistas.

Chacho Ramos en el espectáculo "Zitarrosa 90". Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Además, la intendencia detalló el cronograma del programa Días de los Pueblos, con otros espectáculos musicales y recreativos en diversas localidades del interior del departamento del viernes 9 al viernes 30 de octubre inclusive.