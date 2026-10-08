Escapada a Dolores: descubrí la magia y los colores de la Fiesta Nacional de la Primavera

Para quienes buscan una escapada de fin de semana diferente, la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, se convierte en el destino ideal los días sábado 10 y domingo 11. Con motivo de la 64.ª Fiesta Nacional de la Primavera, la localidad entera se transforma en un vibrante escenario a cielo abierto lleno de color, música y creatividad.

Recién reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y declarada de Interés Turístico, esta celebración popular nacida en 1960 ofrece la oportunidad perfecta para presenciar un espectáculo auténtico y conectar con la calidez de su gente.

Una ciudad decorada que invita a caminar y disfrutar

Pasear por Dolores durante estas fechas es ingresar a un entorno festivo donde la comunidad entera es protagonista. La ambientación traspasa los escenarios principales: fachadas, balcones, veredas y jardines lucen intervenciones alegóricas que le dan la bienvenida al visitante. Para esta edición, la temática del embanderamiento urbano estará inspirada en el colibrí, regalando un paisaje único para recorrer a pie.

El acceso es completamente libre y gratuito, permitiendo disfrutar del recorrido a lo largo de las principales avenidas y plazas.

53° Fiesta Nacional de la Primavera Archivo

El gran atractivo: el desfile de las carrozas

El plato fuerte del paseo son las monumentales carrozas alegóricas diseñadas y construidas durante meses por los estudiantes de los liceos N.º 1 y N.º 2 y la Escuela Técnica de Dolores, junto a familias y vecinos. Acompañadas de coloridas comparsas, vestuarios y coordinadas coreografías, estas verdaderas obras de arte itinerantes llenan de alegría cada rincón.

El cronograma de actividades para planificar la visita incluye:



Sábado 10 de octubre: Durante la jornada se presentan shows musicales en vivo y el tradicional desfile de las candidatas a Reina y su séquito.

Durante la jornada se presentan shows musicales en vivo y el tradicional desfile de las candidatas a Reina y su séquito. Domingo 11 de octubre:

10:00 hs: Primer desfile de carrozas, ideal para apreciar de cerca cada detalle, color y textura a la luz del día. 18:30 hs: Acto oficial de reconocimiento patrimonial. 19:30 hs: Gran desfile nocturno, donde las estructuras se iluminan para ofrecer un espectáculo visual imperdible.



Para quienes busquen mayor comodidad durante las pasadas de carrozas, existe la posibilidad de adquirir entradas para las gradas.



53° Fiesta Nacional de la Primavera

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Qué más ver y hacer en la región

El viaje a la Fiesta de la Primavera es la excusa perfecta para completar un recorrido por el departamento de Soriano. A pocos minutos de la fiesta, se puede disfrutar de un paseo costero a orillas del río San Salvador en la propia ciudad de Dolores, o extender el itinerario hacia la ciudad de Mercedes para caminar por su pintoresca rambla sobre el río Negro.

Otra opción imperdible para los amantes de la historia y la naturaleza es visitar Villa Soriano, una de las localidades más antiguas del país, ideal para combinar gastronomía local, patrimonio cultural y atardeceres junto al agua.