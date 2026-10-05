Cuatro días de viaje con todo pago por Río Grande del Sur y mil dólares en el concurso "El trabajo de tus sueños"

Rio Grande do Sul es mucho más que un estado que se cruza para llegar a las playas de Santa Catarina, pero no todos los que viajan a Brasil conocen sus maravillas. El estado brasileño vecino está dispuesto a mostrar sus atractivos. Bajo el slogan “Viví el Camino”, invita a uruguayos y argentinos a conocer cinco rutas que son ideales para detenerse, conocer paisajes, gastronomía, vinos e historia y hacer del trayecto una experiencia en sí misma.

Bajo la consigna de "No es un desvío. Es el camino”, el gobierno estadual propone desacelerar el viaje, hacer una pausa y descubrir que algunas de las experiencias del verano pueden comenzar antes de arribar a cualquiera de sus playas.

En números. Durante el primer semestre de 2025 Rio Grande do Sul registró más de 1,1 millones de llegadas internacionales por vía terrestre. A estos viajeros apunta la nueva propuesta que, para facilitarle las decisiones al viajero, estructuró una plataforma digital en español que funciona como una guía de ruta inteligente.

El proyecto organiza la oferta turística del estado en cinco grandes Caminos conectados de forma directa con los principales accesos fronterizos. Cada uno incluye itinerarios detallados día a día, tiempos de viaje estimados, calculadores de rangos de precios, mapas accesibles y una agenda de eventos regionales.

Las cinco rutas diseñadas son:



Camino del Oeste (Eje Uruguaiana, Alegrete y Santa Maria): Ideal para quienes ingresan por el puente internacional de Paso de los Libres. Propone adentrarse en el corazón de la cultura gaucha tradicional y los paisajes de la pampa.

Ideal para quienes ingresan por el puente internacional de Paso de los Libres. Propone adentrarse en el corazón de la cultura gaucha tradicional y los paisajes de la pampa. Camino de las Misiones (Eje São Borja, Santo Ângelo y São Miguel): Una opción con enorme valor histórico y arqueológico para quienes cruzan por Santo Tomé, permitiendo visitar las ruinas jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Una opción con enorme valor histórico y arqueológico para quienes cruzan por Santo Tomé, permitiendo visitar las ruinas jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Camino del Sur (Eje Chuí, Sant ’ Ana do Livramento, Bagé y Jaguarão): Conectado de forma directa con las principales rutas uruguayas y los accesos del sur de la provincia de Buenos Aires.

’ Conectado de forma directa con las principales rutas uruguayas y los accesos del sur de la provincia de Buenos Aires. Camino de la Sierra (Eje Bento Gonçalves, Gramado y Vale do Taquari): El gran polo de atracción enoturística y de arquitectura europea, ideal para los amantes del vino, la gastronomía y los paisajes de montaña.

El gran polo de atracción enoturística y de arquitectura europea, ideal para los amantes del vino, la gastronomía y los paisajes de montaña. Camino de la Costa (Eje Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre y Litoral Norte): Una alternativa para quienes bordean la costa interna de la Laguna de los Patos y buscan conocer la capital del estado antes de subir hacia las playas del norte.

Para garantizar que esta información trascienda la temporada alta, las páginas de estos Cinco Caminos se mantendrán activas, actualizadas y disponibles de forma permanente en la web de Viva o RS, que se convertirá en una bitácora de consulta para el turismo regional.

Lugares soñados en Río Grande del Sur. Foto: Contó Filmes.

Buscando miradas locales: "El Trabajo de tus Sueños"

La campaña del estado tendrá un fuerte componente de validación social a través de los ojos de los viajeros. En octubre de 2026, la organización elegirá los ganadores del concurso "El Trabajo de tus Sueños", un certamen internacional que elegirá a cinco duplas de creadores de contenido procedentes de Uruguay y Argentina.

La misión es simple: viajar, experimentar y transformar cada parada en historias que inspiren a otras personas a disfrutar este camino. Para participar del concurso podés anotarte acá.

La cantidad de seguidores de los postulantes no será considerada, sino que los criterios para la selección serán:



Creatividad: cómo transformás una vivencia en contenido original.

Curiosidad: tus ganas genuinas de descubrir lugares e historias.

Autenticidad: tener una mirada propia.

Versatilidad: capacidad para conectar gastronomía, paisajes y gente.

Conexión: el vínculo real que generás con tu audiencia.

A cada dupla ganadora se le asignará uno de los Cinco caminos para recorrerlo durante el mes de noviembre de 2026. Además de recibir un premio en efectivo de US$ 1.000, los creadores ganarán un viaje de cuatro días con gastos cubiertos. Su misión será documentar la experiencia real en la ruta, los paradores, los hoteles y las actividades recomendadas por Viva o RS, generando contenidos audiovisuales pensados en el idioma, los códigos y los intereses del público de sus países de origen.

Lugares soñados en Río Grande del Sur. Foto: Contó Filmes.

El proyecto "Viví el Camino" tiene una proyección estimada de 18 millones de impactos publicitarios durante su ejecución. La estrategia para captar la atención de los automovilistas incluirá un entorno digital exclusivo, la curaduría y recomendación de hasta 100 emprendimientos gaúchos en el camino (bodegas, restaurantes, hoteles de campo y paradores), fuerte presencia en medios de comunicación argentinos y uruguayos, guías impresas de distribución estratégica y cartelería vial específica en los principales accesos carreteros de entrada al estado.

Detrás de este despliegue está Viva o RS, una multiplataforma de turismo que nace de la alianza estratégica entre la organización especializada Wine Locals, el Sebrae RS y el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul. El ecosistema ya cuenta con más de 600 empresas locales registradas y viene de un año de fuerte consolidación, tras superar las 800 mil visitas en su portal web durante 2025 y movilizar a miles de asistentes en sus festivales gastronómicos, demostrando el potencial que tiene el sur brasileño para diversificar sus ingresos económicos de la mano del turismo fronterizo.

