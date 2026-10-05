Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026: hasta cuándo va, horarios y actividades

La tradicional Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026 estará abierta al público en el edificio de la Intendencia de Montevideo (IMM) hasta el domingo 18 de octubre de 2026, con entrada libre y gratuita.

El evento cultural, que celebra su 48° edición, ofrece presentaciones de obras, encuentros con autores, talleres, y espectáculos, con la participación de Alemania como país invitado de honor en esta ocasión.

Tras la ceremonia oficial de apertura el pasado viernes 2 de octubre, el intendente capitalino Mario Bergara, señaló que el encuentro "apunta a colocar al Uruguay y a Montevideo en el centro de actividades culturales que procuran estimular el intercambio, el debate, la conversación y los vínculos entre los seres humanos".

Por su parte, la directora Débora Quiring, directora de Cultura en la IMM, describió al evento como una instancia para "potenciar los encuentros entre escritores, los talleres, las presentaciones y los espectáculos".

Mario Bergara durante la ceremonia de apertura de la Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026. Foto: Intendencia de Montevideo.

Horarios, sitio web oficial y desarrollo de actividades

Durante sus jornadas de funcionamiento, la muestra dispone de horarios específicos para el recorrido del público: de domingo a jueves abre sus puertas de 12:00 a 21:00 horas, mientras que los viernes y sábados el horario se extiende de 10:00 a 22:00 horas.

Para consultar el cronograma completo de presentaciones, conocer el listado de editoriales participantes y revisar el calendario día por día de las salas, los asistentes pueden acceder al sitio oficial.

En dicha plataforma se encuentra detallada la agenda de actividades que se desarrollarán de forma continua en las instalaciones del centro municipal hasta la jornada de cierre.

En cuanto a las propuestas académicas y literarias, estas se desarrollarán en salas como la Sala Dorada "Gonzalo Carámbula" y en los espacios de exposición ubicados en la explanada y el atrio de la comuna, según informó la Intendencia en un comunicado.

No obstante, el sitio oficial permite consultar las 295 actividades disponibles y elegir entre presentaciones, charlas, mesas, música, poesía, talleres, cine, propuestas infantiles y otras opciones, además de filtrar por sala, espacio o ciclo destacado como Alemania, país invitado, el Festival Simbiosis y el Encuentro de Poesía Esteros.