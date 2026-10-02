IMM permitirá pagar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas: el paso a paso para solicitarlo

Desde el jueves 1 de octubre, la Intendencia de Montevideo (IMM) abrió el período de adhesión para que los contribuyentes puedan pagar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas mensuales a partir de enero de 2027.

La nueva modalidad entrará en funcionamiento a partir de enero de 2027 y será de carácter voluntario. Esta se sumará a las opciones tradicionales de pago al contado o en tres cuotas.

Según explicó la directora de Recursos Financieros de la IMM, Laura Tabárez, esta iniciativa se realiza con el objetivo de facilitar la planificación del presupuesto familiar brindando una alternativa más accesible para quienes perciben ingresos regulares.

Además, el comunicado presentado por la comuna aclara que el plazo para sumarse a esta modalidad estará abierto hasta el domingo 15 de diciembre de 2026.

Edificio de la Intendencia de Montevideo (IMM). Foto: Archivo El País.

¿Cómo anotarse para pagar la contribución en 12 cuotas en IMM?

La gestión para cambiar la modalidad de cobro se realiza de forma remota enviando el mensaje vía WhatsApp con el texto "mi contribución" al número 099 019 500 o a través de la plataforma web Mi Gestión de Facturas . Quienes no deseen adherirse mantendrán su esquema habitual de pago, aunque durante todo el año 2027 no se podrá modificar la opción seleccionada.

Tabárez ejemplificó que, para un monto promedio de $ 26.000 anuales, el fraccionamiento en 12 meses representará un valor cercano a los $ 2.166 mensuales.

La comuna habilitará un nuevo período de inscripción cada año para evaluar la respuesta de la ciudadanía y ajustar sus sistemas informáticos.

IMM busca eliminar el papel y aplicar facturas digitales desde 2027

Al mismo tiempo, el gobierno departamental suma a esta iniciativa la eliminación de facturas impresas en papel a partir de 2027. Las facturas se enviarán únicamente por correo electrónico o WhatsApp a los contribuyentes que indiquen su preferencia en las plataformas de la IMM.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

El comunicado aclara que quienes requieran la factura física podrán solicitar su impresión en los centros comunales zonales o en las redes de cobranza, presentando el número de padrón y la cuenta corriente.

La comuna detalló que alrededor del 30% de las facturas emitidas se utiliza para efectuar los cobros, por lo que la digitalización busca reducir el impacto ambiental y simplificar la logística, con planes de extender el formato electrónico a la tarifa de saneamiento y los tributos domiciliarios durante 2027.