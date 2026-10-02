Enzo Francescoli será declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo: el reconocimiento que anunció Mario Bergara

Enzo Francescoli será reconocido en Uruguay. El exfutbolista uruguayo, ídolo de River Plate y actual secretario técnico del club argentino, se reunió este jueves con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien anunció que antes de fin de año será declarado Ciudadano Ilustre de la capital.

El encuentro se produjo durante el parate por la fecha FIFA, que Francescoli aprovechó para viajar a Montevideo. La reunión tuvo lugar en la sede de la Intendencia y el propio Bergara fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías y videos junto al dirigente de River.

“Qué lindo encontrarme con el gran Enzo Francescoli: una figura enorme del fútbol uruguayo y un verdadero referente para varias generaciones”, escribió el intendente. Según explicó, durante la charla repasaron recuerdos de la trayectoria del exdelantero y también conversaron sobre cómo continuar apoyando el fútbol infantil en Montevideo.

“Pudimos charlar un rato, compartimos varios recuerdos sobre su trayectoria y conversamos también de cómo seguir apoyando juntos al fútbol infantil. Antes de fin de año vamos a reconocerlo como Ciudadano Ilustre de Montevideo”, agregó Bergara, que posó junto a Francescoli con una camiseta de River autografiada.

La carrera de Enzo Francescoli:

Enzo Francescoli nació en Montevideo en 1961 y comenzó su carrera como futbolsita en Montevideo Wanderers hasta que en en 1983 emigró al fútbol argentino para jugar en River Plate. Luego pasó por Europa, donde defendió a Racing de París y al Olympique de Marsella en Francia, al Cagliari y Torino en Italia y leugo regresó al Millonario. Con la selección uruguaya porque conquistó tres Copas América: 1983, 1987 y 1995.

Su historia con River fue especialmente importante. Tuvo dos etapas como futbolista y se transformó en uno de los grandes ídolos de la institución. Fue campeón argentino en 1985-86 y volvió a conquistar títulos en su segunda etapa, entre ellos la Copa Libertadores de 1996.

Después de retirarse, Francescoli continuó ligado al club. Desde hace más de una década trabaja como secretario técnico y es una de las principales figuras de la estructura deportiva del Millonario. En esa función tuvo, entre otras responsabilidades, participación preponderante en la llegada de Marcelo Gallardo como entrenador.

Ahora, el “Príncipe” sumará una distinción en Montevideo. La Intendencia capitalina reconoce como Ciudadanos Ilustres a personas cuya trayectoria y aporte dejaron una huella en la ciudad y el país. Francescoli será incorporado a esa lista antes de que termine 2026.