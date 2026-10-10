Matías Valdez, ante su quinto Antel Arena: el miedo a perder vigencia y la canción que cambió su carrera
El músico uruguayo repasa el camino que lo llevó a llenar el Antel Arena por quinto año consecutivo, cuenta cómo nació “Latidos” y reflexiona sobre el éxito, la vigencia y la presión de seguir creciendo
Antes de anunciar en sus redes que había agotado las entradas para el Antel Arena y de pronunciarse sobre la polémica por la vivienda que recibió en comodato en Palmar, Soriano, Matías Valdez había conversado con El País sobre el concierto que lo tendrá, por quinto año consecutivo en ese recinto.
El músico uruguayo llega a este concierto con un repertorio de éxitos como “Latidos”, “A dónde vamos?” y “You are re hermosa”, y luego de colaborar con artistas y grupos tan diversos como Lucas Sugo, Larbanois & Carrero, Lauta, Migrantes y La K’onga. El show de esta noche promete invitados y canciones conocidas por un público que lo acompaña desde sus inicios.
Lo notable es que toda esta historia empezó hace apenas cinco años.
“Todo fue muy rápido”, comenta Valdez. “Es bastante loco cómo pasó todo, pero lo disfrutamos mucho y no hemos tenido demasiado tiempo para pensar”.
Reconoce que hacer canciones y colaboraciones “es una de las partes más lindas”, aunque también tiene claro que, como en toda carrera artística, hay momentos altos y otros bajos.
“Nosotros hace dos años y medio que no estamos de moda y seguimos trabajando con la gente que se quedó y con los nuevos que van llegando. Somos muy privilegiados de que la gente haya hecho llegar tan lejos nuestras canciones”, dice Valdéz.
—¿Cómo empezó todo? ¿Quién propuso formar una banda?
—Hace unos 17 años, cuando estábamos en el liceo, jugando al fútbol en el recreo, uno dijo: “Vamos a hacer una banda”. Nadie sabía nada, nadie sabía cantar ni tocar instrumentos. Empezamos, después hicimos otra banda, y otra, hasta que terminamos acá. Llegamos a este momento cuando quizás más lejos estábamos. Nunca nos rendimos, aunque a veces no teníamos el 100% del tiempo para dedicarle al sueño. Le dábamos lo que podíamos, aunque fuera el 0,5%. Y todo eso también hizo que hoy estemos acá. Y está la gente, por supuesto, que hizo suyas nuestras canciones.
—¿Cómo recordás los primeros pasos, cuando todavía trabajabas en el campo y empezaste a escuchar tus canciones en la radio?
—Cuando empezaron a sonar nuestras canciones, yo todavía estaba trabajando en el camión, en el campo. Prendía la radio y de repente estábamos nosotros. Era raro. Después empezó a venir gente a pedirme fotos y yo pensaba que me estaban tomando el pelo, que me estaban agarrando para la joda. Pero empezó a pasar seguido, una y otra vez, hasta que me di cuenta de que era cierto.
—¿Qué fue lo más difícil de pasar de esa vida cotidiana a tener un público que te escucha en distintos países?
—Lo más complicado es dejar contento a todo el mundo. Antes pasaba la mayor parte del día solo trabajando, y ahora es distinto. Uno hace lo posible para cumplir con todos, pero a veces no se puede. Por ejemplo, he terminado un show de una hora y pasado una hora y media sacándome fotos, porque podemos, queremos y es algo que nos gusta. Pero hay veces en que la agenda no lo permite y hay que terminar e irse.
—En alguna de tus primeras canciones hablabas de encontrar un amor para desayunar juntos, quedarte en la cama y tomar mate. ¿Se cumplió ese deseo?
—Soy bastante mimoso, así que sí. Apareció el amor de mi vida.
—”Latidos” se convirtió en uno de tus grandes éxitos, aunque en ese momento no querías publicarla. ¿Cómo nació?
—Yo estaba trabajando en una excavadora, haciendo una zanja, cuando se me ocurrió una parte. Me quedé trancado y se la mandé a Marco, un amigo que es el bajista de la banda y en ese momento trabajaba como camionero. Le dije que tocara eso y él me mandó otra parte. Después nos juntamos a la noche, cuando terminamos nuestras respectivas jornadas laborales, y la canción terminó tomando forma. Para mí no son todas buenas. Para mí son todas “Latidos”, pero no lo definimos nosotros. No la quería sacar en ese momento. Me parecía que estaba buena, pero quería publicar otra.
—¿Cómo manejás la presión de que cada canción nueva tenga el alcance de ese hit?
—Trato de sacar una canción cada dos meses, por lo menos. Hay que mantener la máquina en movimiento. Es lindo poder seguir compartiendo música, aunque también aparece el miedo de que la próxima canción no pase nada y quede ahí. Antes nos emocionábamos con mil visitas. Ahora nos ponemos nerviosos cuando llegamos a un millón. Hay una presión por querer que las cosas sigan pasando y seguir creciendo. También cambia la perspectiva. Yo estaba muy contento cuando llegué a los 100.000 seguidores en Instagram. Ahora tengo más de 600.000 y ya no lo vivo de la misma manera. Capaz que festejo cuando lleguemos al millón. Uno va viviendo cosas y se va emocionando en el camino.
—Este año dudaste de hacer un Antel Arena, y un mes antes del show solo quedaban 400 entradas; y ya está agotadísimo. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de hacerlo?
—Es hermoso porque nos proponemos hacer uno por año y venimos cumpliendo. Este año no me parecía que estuviéramos en un momento como para hacer otro Antel Arena. Sacamos primero el formato más chico, para 5.000 personas, y se agotó dos meses antes. Entonces dijimos: “Estamos bien”. Entonces largamos el formato completo, para 7.500 personas. Es hermoso ver que la gente sigue estando ahí. A veces uno siente que ya pasó, que la gente se aburrió, pero cuando presentás algo y aparece el público te das cuenta de que se quedó. Eso nos hace muy felices.
—El proyecto lleva tu nombre, pero hablás de un trabajo colectivo. ¿Cuántas personas hay detrás del nombre Matías Valdez?
—Nosotros estamos juntos desde los 14 años. Aunque el proyecto hoy se llama Matías Valdez, siempre fue un trabajo colectivo. Yo soy el nombre, la cara, pero somos más de 20 personas invirtiendo todos los días. Los que salimos a tocar los fines de semana somos 12. Después está el equipo de management, marketing y la discográfica. Si cuento a todos, somos más de 30. La responsabilidad se hace más liviana porque el equipo es unido y trabaja para el mismo lado. Además, hay talento que me respalda. Podés tener mucho esfuerzo y muchas ganas, pero si nadie te escucha, es lo mismo que nada. Hoy tenemos un millón seiscientas mil personas escuchándonos todos los meses en Spotify. Cuando lo pensás, no parás de sorprenderte.
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