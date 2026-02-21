Quién es Lauta, el creador del hit "Puñaladas" que está en pareja con Flor Vigna y colabora con Matías Valdéz

Está sonando en Uruguay, Argentina y buena parte de la región gracias a temas como “Más linda que ayer” y “Puñaladas”, que lanzó a fines de noviembre y que continúa entre las tendencias en las plataformas de streaming. Luego de actuar en el Cosquín Rock y presentar su nueva canción “You Are Re Hermosa”, junto al floridense Matías Valdéz, Lauta el artista nacido Lautaro López conversó con Sábado Show desde la casa de sus padres, en La Plata, mientras tomaba “un cafecito”.

De su carrera en los escenarios, sus últimos lanzamientos y su relación con la cantante y bailarina Flor Vigna, esta charla.

—¿En qué momento sentís que tu proyecto dejó de ser una promesa para empezar a ser una realidad?

—Lo hablo con mis amigos desde que me están pasando estas cosas locas. En mi mente siempre fue una realidad, pero dejó de ser una promesa, por lo menos para los ojos de los demás, cuando empecé a ver que me paraban en la calle, a mi viejo le decían: “vos sos el papá de Lauta”, o cuando me manda un amigo que estaba sonando en la radio de La Chapaquita, un barrio chiquitito. Ahí me di cuenta de que existía. Después de todo eso me empezaron a mandar de mi equipo que entramos en el top 50 de tal país, en los más virales de España...

—¿Qué cambió en Lauta desde que empezaste a escribir para otros artistas hasta pararte vos mismo en el escenario como solista?

—Yo creo que es el mismo Lauta, nada más que te da confianza. Porque escribí tanto tiempo para otros artistas que empecé a entender la música como un estilo de vida. No dije: “me voy a dedicar a la música”, porque siempre hice eso. Y después, cuando me tenía que parar en el escenario a defender esos temas... Me está pasando que voy a escenarios grandes y ya estoy acostumbrado a cantar y que la gente ni te mire, o que miren para otro lado mientras estoy ahí arriba, pero ahora que canto y gritan el tema, para mí es como estar en el patio de casa. Porque si lo disfrutaba cuando ni me miraban, imaginate ahora.

Lauta. Foto: Difusión.

—Tu música mezcla cumbia con letras más emocionales. ¿Qué necesitás contar hoy que la cumbia tradicional no siempre se anima a decir?

—Más allá del género, me encanta hacer cumbia porque me divierte y siempre tuve grupos de cumbia de chico, pero lo que me importa es el mensaje. Me encanta contar historias con las que la gente se pueda sentir identificada. Le hablo mucho a las recién separadas, y muchas personas sufren por amor. Hay muchas personas a las que les encantaría encontrar a alguien que las valore y dije: voy a ponerle voz a todo eso, porque todos pasamos por eso en algún momento.

—“Puñaladas” es un éxito que explotó en Spotify y YouTube. ¿Te lo imaginabas como un hit o te agarró por sorpresa?

—Te juro que siempre pensé que era un temón, pero no estaba en los planes que sea tan éxito. Un día me junté con Tote que es el productor de la canción y mi hermano de la vida, fuimos a la escuela juntos, y le digo: “Quiero hacer una canción parecida a esta”, que era “Obra de arte”, un tema que había sacado con Migrantes, y le había ido muy bien, pero no se pegó a nivel mundial como esta. La empezamos a escribir y la canción fluyó muy rápido. Me acuerdo que la gente la aceptaba en las redes, pero algo tranquilo, no fue que la subí, reventó y me cambió la vida, pero dije: le voy a seguir metiendo porque la canción está buena, tiene algo que a la gente le va a llegar, sin imaginar que tanto. Me sorprendió eso.

—Tenés colaboraciones con Migrantes, como decías, pero también con Los Palmeras, Yami Safdie, con Rombai.

—Sí, mi faceta de compositor me abrió las puertas para conocer a personas increíbles y muy grosas. Pero ver el éxito con la voz de uno te toca algo diferente, porque ya no lo canta otro, ahora lo canto yo, y eso me flasheó al principio. Hasta el día de hoy, cuando veo miles de personas gritando, me quedo mirando como si fueras un pajarito, porque es increíble.

—También tenés una fuerte presencia en redes sociales, en TikTok, en Instagram, y más de un millón de oyentes mensuales de Spotify.

—Ya estamos en un millón y medio de oyentes. Imaginate si no estamos creciendo rápido.

—¿Qué tan consientes sos de esos números cuando hacés música?

—Siempre le digo a mi equipo que trato de ver pocos números porque me da ansiedad. Ver todos los días cómo se actualiza y cómo sube me da ansiedad, porque ese no es el fin, no son los números. Más allá de que los números son personas, si me baso en las estadísticas me pongo muy pendiente, y eso me da ansiedad. Entonces prefiero laburar, hacer música, y por lo demás, que pase lo que tenga que pasar. Pero me encanta cuando me meto y veo que supera mis expectativas. Me da felicidad, pero trato de no verlo mucho, porque te vuelve loco.

—Además del buen momento profesional, estás en una relación con Flor Vigna hace casi dos años. ¿Cómo empezó eso?

—Nos conectó la música. Nos juntamos un día a componer y al final no compusimos nada. Terminamos conociéndonos, tomando fernet y charlando de la vida. Estuvo tan lindo que los dos sabíamos que nos pasaba algo pero no queríamos avanzar porque estábamos en etapa de composición, y no quería pasar una barrera, porque nos habíamos juntado a hacer música y no correspondía. Dos semanas después nos vimos, nos empezamos a ver y nunca más paramos. Así fue.

Lauta en el Cosquín Rock 2026. Foto: Instagram @soylauta1

—El 2026 arrancó fuerte con charts y visibilidad internacional. ¿Hay un objetivo para este año?

—Voy a ir paso a paso, porque objetivos para este año tengo un montón. Me presenté en el Cosquín Rock con Amigo de Artistas, y después con ellos voy a estar en el Lollapalooza de Chile, y en el de Buenos Aires. Esos son tres puntos que me tienen como loco. Después, para este año quiero sacar mi disco, aunque es algo muy loco, porque cambia todo todos los días. Por eso no puedo confirmarlo, pero sí está en los planes.

—Me hablabas de Amigo de Artistas. ¿Cómo se dio ese feat y qué te dejó esa colaboración a nivel creativo?

—No me sorprende lo bien que le ha ido a “Puñaladas” porque fue una canción en la que no se forzó nada nunca, y cada vez me doy más cuenta de que es por ahí. Me acuerdo que tenía el estribillo y la idea porque la había hecho con Tote, y no estaba en los planes ni sacarla. Me llaman de Sony y me dicen: “Ché, ¿querés hacer una sesión con Amigo de Artistas de Chile?”. Yo ya los había escuchado a los pibes, me encantaban sus voces. Y les dije que lo hacía de una. Voy al estudio, nos conocemos, y les digo, “che, tengo este tema, si les gusta, se suben”. Cuando se suben, escribimos sus partes, graban en el estribillo y quedó hermoso. Me fui de ahí y dije: “hicimos algo acá. Con esto vamos a hacer un quilombo”. ¿Viste cuando vos le sentís el olor? Me acuerdo que se lo pasaban mis amigos y a todos les encantaba. Pusimos la fecha y los días previos estábamos reansiosos. Y cuando salió, reventó al toque. Empezó a subir y nunca más paró. Que siga subiendo todo lo que quiera que estamos contentos. La verdad es que no para de sorprenderme la canción, es como un cumpleaños todos los días. Y empiezan a salir oportunidades en Latinoamérica, también Europa y en Estados Unidos. Y empiezan a pasar cosas random, porque te escuchan de todos lados, no solo es en Argentina. Es todo el mundo.