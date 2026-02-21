Eduardo "Guti" Gutiérrez, su llegada a Radio Fénix y la dura crítica a Bielsa: "Dejó bastante que desear"

Viene de superar problemas de salud: “Me dio algo parecido a lo de Rafa Villanueva. Por suerte lo agarré a tiempo, no estuve en CTI ni nada parecido. Me comí Navidad adentro, pero cuando le dieron con el antibiótico correcto, mejoré”, cuenta el periodista deportivo Eduardo “Guti” Gutiérrez, que tras ese sacudón de fin de año cumple una década en los medios y se estrena en nuevo dial.

De eso, esta charla con Sábado Show.

Este año, Eduardo “Guti” Gutiérrez llegó a Radio Fénix 1330 AM, y continúa al frente de Fútbol a sol y sombra que se emite por streaming. Pero los últimos días de 2025 no fueron fáciles: sufrió una infección en el pulmón que se le replicó en el riñón. “Estuve unos seis días internado. Por suerte nunca tuve falta de oxígeno, pero estuve complicado”, dice.

Todo comenzó el 22 de diciembre, luego de asistir un evento en Punta del Este: “Llegue a casa de noche y al otro día caí”. Para recuperarse sale a caminar una hora todos los días.

Tras superar ese revés, este año cambió de dial: “Salí de CX30 y desembarqué en Radio Fénix, 1330M. Estamos en un proyecto de renovar la radio y relanzarla. Me fueron a buscar y me sirvió. La idea es volver a posicionar la radio histórica. Se trajo el fútbol para darle el principal hueco ahí”.

Eduardo Gutierrez. Foto: Gentileza.

—Además, sos parte del equipo de relatores oficiales de la AUF.

—Sí, este año entré a relatar en la tele también, en DSports, en producción de AUF TV. Debuté con Cerro y Danubio, junto a Álvarez de Ron, así que estoy contento por eso. Vamos a estar relatando los partidos del campeonato que no hacen Romano y Buysán, que se encargan de los grandes.

—¿Cuesta hacerse un lugar entre tantos periodistas y pocos medios?

—Sí, es un medio complicado, ni hablar. Hay mucha competencia, cada vez más gente quiere ser periodista, y no hay grandes lugares. Es todo un tema el hacerte un lugar y ser competitivo. Nosotros en el streaming venimos segundo todos estos años anteriores en la 30, solo detrás de Kesman. La gente nos elige para poner fútbol en radio, y en YouTube tenemos un promedio de 10.000 visualizaciones por partido.

—Este es un año particular porque hay Mundial. ¿Vas a cubrirlo?

—Sí, voy a ir a relatar. Fui al de Rusia, al de Qatar y este sería el tercer Mundial. Así que voy a estar en Estados Unidos, México y Canadá.

—En estos años que llevás como relator, ¿hay alguna anécdota que no te olvidás más?

—Sí, tengo una del Mundial de Qatar. Arrancó el 20 de noviembre, mismo día del cumpleaños de mi viejo que me acompañó al Mundial, con todo lo que significa ir a Qatar. Llegamos el día de su cumpleaños, tomamos un Uber y dejó el teléfono en el auto. Imaginate nuestro estado de desesperación. Habíamos llegado un día antes a un país que tiene otra cultura y otro idioma, nadie entendía nada. Empezamos a recorrer para atrás, habíamos ido a un lugar a comer, y nada. Fuimos a otro lugar, tampoco estaba y entramos a la agencia de viaje de un pakistaní. Entra mi viejo que habla poco inglés y le dijimos que habíamos perdido el celular en el Uber. El tipo nos dijo: “Tranquilos, siéntense”. Nos trajo un té para tranquilizarnos, porque mi viejo tenía 200 mil llamados por el cumpleaños. Mando un funcionario a rastrear el Uber, y a la hora y media volvió el auto a donde estábamos, bajó el vidrio y le dio el celular. Algo totalmente impensado acá. Después, hablando con uruguayos y amigos que viven en Qatar nos decían que nunca pasa nada. Ahí también fuimos a jugar un partido contra unos pilotos chilenos que nos dijeron que dejáramos el bolso en el piso, teníamos ahí celulares y tarjetas de crédito, y nos dicen: “déjalo ahí, no va a pasar nada”. Nos pusimos a jugar al fútbol, y nadie tocó nada.

—También conducís "Al ángulo" que se emite por el streaming Fipo.

—Sí, ahí hago el programa de entrevistas que también se mira mucho. Son entrevistas mano a mano con los protagonistas, quienes cuentan su vida, sus historias y anécdotas. Hay momentos que se viralizan mucho, porque las anécdotas a la gente le gustan mucho. Los cortos de los programas se miran mucho y tienen mucha salida. Me dicen en la calle: “Vi tal respuesta”, o “me encantó tal anécdota”. Y la verdad es que los hemos tenido a todos por el living.

—Hablando de las entrevistas con futbolistas y entrenadores, ¿hay alguna que haya costado conseguir?

—No. Me di el gusto de hablar con el Loco Abreu, el Pato Aguilera, Markarián, Ruben Sosa, el Chino Peralta, todas las principales figuras. Ese es un laburazo que hacen en la producción. Y Al ángulo es un programa que disfruto mucho, como también disfruto la radio. Hacemos el programa de lunes a viernes de 20.00 a 21.00, y disfruto las transmisiones, estar con Daniel Ordoñez como comentarista, y ahora subimos a Cristian Lachaga, que está arrancando. Ordóñez es una institución y para mí hoy es el mejor comentarista que tiene el país.

—Uno de los temas más comentados de los últimos tiempos en el fútbol uruguayo es Marcelo Bielsa. ¿Qué opinás del entrenador de la selección?

—A mí no me gusta Bielsa, pero no lo digo ahora que está en el piso, lo digo desde cuando lo trajeron. Respeto que tiene una cantidad de adeptos importantes para no haber ganado nada como entrenador, pero le deseo lo mejor en el Mundial.

—¿Qué expectativas tenés del rendimiento de la Celeste?

—No tengo muchas expectativas, esa es la realidad. Ojalá pueda unir a los jugadores con él y que terminen dándole a la gente lo que necesitamos, que es una buena participación en el Mundial, con todo lo que significa la Copa del Mundo para Uruguay.

—Corregime, pero en el Mundial del 2010 en Sudáfrica tampoco había mucha expectativa por Uruguay, ¿no?

—Es cierto, pero había una comunión entre plantel y director técnico que hoy no está. Podíamos jugar más, o menos, creo que no jugábamos mucho más, pero se despedazaban por el maestro Tabárez; y había jugadores clase A que hacían la diferencia. Hoy de mitad de cancha hacia arriba no tenemos esas bestias que teníamos antes. Y estamos un poco confundidos con la idea de Bielsa. Arrancó muy bien, pero ha sido una bajada permanente en el desarrollo de la Eliminatoria, y en la última fecha tocó fondo. Dejó bastante que desear.

Eduardo Gutierrez. Foto: Gentileza.

—¿Sos de la idea de que hay que sacar a Bielsa ahora, o mantenerlo hasta que termine el Mundial?

—Creo que ahora hay que morir con Bielsa, porque queda muy poco tiempo. Hay que desearle que le vaya de la mejor forma. Soy muy hinchada de la selección y quiero que le vaya bien, ojalá sea así, pero no tengo grandes expectativas de lo que pueda dar Uruguay en el Mundial.

—En toda selección hay momentos de recambio. Argentina también está en eso, y probablemente sea la última Copa del Mundo de Messi.

—Argentina tiene una cantidad de jugadores que aparecen y que están apareciendo que le van a dar recambios. Obviamente como Messi no hay ninguno, pero tiene un entrenador que también está unido al plantel, es ganador y eso pesa en este tipo de Mundiales.

—¿Quiénes son las selecciones que, a priori, se pueden destacar en este Mundial?

—Mi top 3 es Argentina, Francia y España. Creo que son los candidatos a ganar el Mundial. Creo que van a andar muy bien, esa es la realidad.

—¿Y con respecto al fútbol uruguayo, cómo lo ves?

—Veo un fútbol un poco complicado por lo que pasa por los derechos de la tele. Se abrió el abanico de oportunidades, va a entrar más dinero y eso es importante, pero se debe aclarar el tema de firmar los contratos para entender un poco lo que está pasando. Sobre todo para la gente que te pregunta “¿dónde lo miro?”, “¿quién lo pasa?”, “¿instalo Antel TV?”, “¿pago Disney?”, “¿pongo el cable?”. Eso genera una incertidumbre muy grande. Porque todo el mundo te pregunta eso. Hay una incertidumbre grande, pero esperemos que se firmen los contratos, se aclare el tema y que gane el consumidor final, que es la gente que paga por el fútbol y la que quiere ver los partidos. Porque sin la gente, el fútbol no sería nada.