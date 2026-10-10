Ben Affleck estrenó en Netflix su nuevo thriller: un secuestro, secretos y una campaña política

Ganador de dos Oscar, una de las estrellas de la farándula hollywoodense y no el más dotado de los actores, Ben Affleck produce, dirige y protagoniza ahora Animales, un thriller que se estrenó ayer en Netflix.

La excusa del secuestro de un niño sirve para explorar las relaciones entre el poder, la ambición política, las diferencias sociales y las identidades que uno se inventa. Y en el fondo está Los Ángeles, una ciudad reflejada en su multiculturalidad y sus rasgos oscuros.

La película sigue a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía cuya carrera electoral queda patas arriba cuando él y su esposa reciben una llamada en la que le dicen que tienen secuestrado a su hijo. Ahí empieza, como corresponde en una película de su clase, enfrentarse a una carrera contrarreloj en la que empiezan a salir a la luz secretos y contradicciones.

“¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos cuando nos quitamos las máscaras?”, se preguntó Affleck al leer el guion original, escrito por Connor McIntyre y Billy Ray. Esa inquietud fue lo que lo convenció de dirigir esta historia que, más allá del suspenso y de la amenaza que pesa sobre la familia, busca indagar en aquello que los personajes ocultan y en las diferencias entre la imagen que proyectan y su comportamiento en privado.

“Quería que el público realmente quisiera saber más sobre cada uno de los personajes, que estuviera tan interesado en descubrir quiénes son esas personas como en seguir la trama principal”, explicó el actor y director en una entrevista con Tudum, el órgano oficial de Netflix. “Fue difícil, pero al final resultó muy gratificante. Probablemente sea la película de la que más orgulloso estoy en mi carrera”. Lo debe decir con todas.

En todo caso, en su crítica, el New York Times no compartió ese juicio. “Lastrada por una trama torpe y comportamientos desconcertantes -quizás convenga pensárselo dos veces antes de encargar un asesinato a alguien cuya especialidad es manipular situaciones de ventaja-, Animals nunca llega a despegar”, escribió Jeannette Catsoulis. “El desenlace, por sí solo, está tan mal coreografiado y las motivaciones de los personajes resultan tan confusas que los espectadores, atónitos, agradecerán más de lo habitual la posibilidad de pausar y rebobinar”.

En una entrevista con la agencia EFE, Affleck destacó la importancia de las contribuciones del elenco para construir una película “compleja y honesta”. “Jamás habría podido escribir ni dirigir esta película sin las contribuciones de este equipo”, afirmó. Al frente del reparto, junto a Affleck, está Kerry Washington, que interpreta a Abigail, la esposa de Kimball.

Steven Yeun encarna a un colaborador de la campaña y Gillian Anderson a una persona encargada de resolver problemas delicados. Los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz completan la plantilla.

Imagen de la película "Animales". Foto: Difusión.

La diversidad es parte crucial de Animales y de su mirada sobre Los Ángeles. Affleck quiso que la película reflejara la complejidad de una ciudad en la que conviven comunidades de diferentes orígenes, lenguas y condiciones económicas. Según los datos citados en la presentación del filme, la población latina ronda el 47% y la ciudad alberga la mayor comunidad coreana fuera de Corea del Sur.

“Quería contar una historia que fuera realmente fiel a los distintos aspectos de esta ciudad. Es como un mosaico. Si estás parado sobre una de sus piezas, ves esa pieza, pero al lado hay otra diferente, ya sea desde el punto de vista socioeconómico, étnico, cultural o lingüístico”, explicó Affleck. “En esta ciudad hay al menos tantas personas que hablan español como personas que hablan inglés. La película pasa a contar partes de la historia en español, no porque sea una historia española o inglesa, sino porque esas lenguas existen en Los Ángeles, muchas veces una al lado de la otra”.

El secuestro funciona como el detonante que altera las posiciones de los personajes y pone a prueba sus estrategias para controlar la situación. Mientras Mark intenta sostener su candidatura y Abigail enfrenta la amenaza sobre su hijo, quienes los rodean también deben tomar decisiones que dejan al descubierto sus intereses. La película se interesa tanto por las consecuencias del secuestro como por las revelaciones que provoca: el suspenso avanza a medida que se modifica la percepción que el espectador tiene de quienes participan en la historia.

La construcción de ese universo también dependió del espacio físico. La casa en la que transcurre buena parte de la acción debía expresar las contradicciones de sus habitantes. Affleck buscó una vivienda costosa, pero decorada con una aparente voluntad de modestia, una combinación que reconoce como característica de determinados ambientes de Los Ángeles. “Hay una enorme cantidad de dinero y de preocupación por el estatus, y parte de ese estatus consiste en restarle importancia”, explicó. El equipo encontró una casa en venta que les permitió filmar y ensayar antes de comenzar el rodaje.

Ese período de preparación fue importante para el método de trabajo que Affleck quiso desarrollar. En lugar de llegar directamente al rodaje, el elenco pasó un par de semanas ensayando en la propia locación. El director buscaba que la puesta en escena tuviera fluidez y que todos conocieran de antemano cómo se filmaría cada secuencia, pero también quería que los actores conservaran la libertad de moverse y explorar sus personajes. Para conseguirlo, les pidió que participaran activamente en la construcción de la película.

La idea remite a una experiencia temprana de su carrera: Dazed and Confused, la segunda película de Richard Linklater. Affleck recordó una carta que el director envió al elenco en la que advertía que, si el guion se filmaba exactamente como estaba escrito, el resultado sería una oportunidad desaprovechada. Aquella invitación modificó la actitud de los intérpretes, que dejaron de limitarse a aprender sus líneas para convertirse en participantes del proceso creativo.

“Esa lección se me quedó grabada”, dijo Affleck. Desde entonces, cuando tiene la oportunidad, procura que los actores sientan que también son autores de la película. En Animales, esa apertura resultó útil para desarrollar personajes cuyas experiencias y formas de relacionarse no siempre podía comprender desde su propia perspectiva.