El uruguayo Álvaro Brechner filma una película sobre Miguel Ángel Blanco, asesinado por los terroristas de ETA

El director uruguayo radicado en España Álvaro Brechner ha comenzado a rodar El hijo de todos, una película sobre el asesinato del concejal español Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA, contada "desde la mirada de su familia y de la sociedad", informó el equipo de producción.

El actor Pol Monen interpreta el papel protagonista, mientras que Laia Manzanares hará de su hermana; María Botto, la madre; y José Luis García Pérez, el padre en la película de Migue Ángel Blanco, quien fue secuestrado y asesinado de dos disparos en la cabeza en 1997, cuando tenía 29 años.

El asesinato conmocionó a España, y supuso el despertar de la sociedad contra las atrocidades de ETA. Blanco, que era concejal del Partido Popular (derecha) en la localidad vasca de Ermua, se convirtió en un símbolo de libertad y democracia, y el eco del crimen traspasó fronteras.

El título evoca las palabras que pronunció su madre, Consuelo Garrido, tras conocer lo ocurrido: "ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos". Es una frase que resume el sentimiento colectivo que recorrió España durante aquellos días y que constituye el corazón emocional de la película.

Álvaro Brechner. Foto: Archivo. Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

ETA anunció su disolución en 2018, después de matar a 853 personas en más de 50 años se existencia, cometer numerosos secuestros y cuantiosos daños materiales para conseguir a la fuerza la independencia de la región española del País Vasco (norte).

El guion, escrito por Eduard Sola y Juma Fodde, es el resultado de un trabajo exhaustivo de documentación, que ha contado con numerosos testimonios de personas que vivieron de cerca aquellos acontecimientos.

El equipo cinematográfico valora especialmente la colaboración de Mari Mar Blanco, hermana de la víctima, "cuya generosidad y cercanía han permitido al equipo creativo aproximarse a la intimidad de una familia que vivió aquellos acontecimientos en primera persona", asegura en un comunicado.

Producida entre otros por Bowfinger y Telecinco Cinema y con distribución de Sony Pictures, se trata de la segunda película anunciada para 2027 sobre este crimen, cuando se cumplirá el treinta aniversario.

La otra es Blanco, del español Félix Viscarret, que comenzará a rodarse el 19 de octubre.

Agencia EFE