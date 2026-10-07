Llega la décimocuarta edición del festival que ha ido creciendo e impulsando el audiovisual uruguayo

Un montón de largometrajes, videoclips, cortometrajes, charlas, homenajes y motivos de fiesta: así es la decimocuarta edición del Festival de Cine Nuevo, el encuentro dedicado a la producción audiovisual uruguaya, alguna vez conocido como Detour, que este año va desde el viernes 9 al domingo 18 de octubre en, como solía decir un recordado comentarista de cine, varias salas.

“Hacer un festival como el nuestro es también un acto de resistencia”, dice en el catálogo de esta edición su director ejecutivo, Juan Andrés Belo. “Porque vivimos en un sistema audiovisual enormemente concentrado, donde es muy difícil que las cinematografías pequeñas consigan espacio, atención, cariño y, sobre todo, tiempo para construir una relación con su público”.

Distribuido principalmente entre Cinemateca Uruguaya, el Auditorio Nelly Goitiño, Movie Punta Carretas y AGADU, el Festival de Cine Nuevo incluye una extensa selección de estrenos y exhibiciones especiales en secciones competitivas y fuera de concurso.

“Un universo muy amplio y, sobre todo, muy diverso”, le cuenta a El País el director de programación del festival, Kaare Aguerre, sobre el tipo de películas desde el que se armó la selección. “Llegaron obras que transitan géneros, lenguajes y formatos muy distintos, y eso habla de una actividad audiovisual viva, en la que conviven distintas formas de entender y hacer cine. Nos interesa especialmente celebrar esa diversidad y construir una programación capaz de poner en diálogo esas miradas”.

La oferta se divide en secciones, entre las que están Largos, medios, cortos, videoclips y fashion films en competencia, pilotos de series y panoramas y exhibiciones fuera de concurso.

La apertura —con entrada libre hasta colmar aforo, este sábado a las 21.00 en Sala Camacuá— tiene dos estrenos: la comedia La despedida, de Paula Botana, y el drama El último día, de Cecilia Caballero Jeske y Marco Valenti.

De allí hasta el domingo 18, la oferta es variadísima.

En competencia de largo y mediometrajes hay producción nacional reciente (Afilo mi gilette, La caja negra, Perros, Un futuro brillante, Un sueño errante), y un estreno, CTI: Área Covid, de Nicolás Macchi.

En competencia cortometrajes hay 14 cortometrajes; cuatro proyectos de series; nueve videoclips y ocho fashion films.

Uno de los focos de esta edición estará en la obra del actor, guionista y director Daniel Hendler. Allí se incluye una charla que lo tiene como protagonista (“El accidente creativo”, este sábado a las 15.00 en la sede de la Escuela Municipal de Arte Dramático); exhibiciones de sus primeros cortometrajes a medias con Federico Veiroj, acompañando la exhibición de Norberto apenas tarde (el sábado a las 18.00 en Cinemateca Uruguaya) y Un cabo suelto (Auditorio Nelly Goitiño, el lunes a las 17.00). Además, se exhibe la webserie escrita, dirigida y protagonizada por Hendler, La división (el sábado a las 20.00 en Cinemateca).

El martes, en celebración de la fecha, se realizará el otro Foco: “Martes 13 de terror”. Incluye la exhibición de cortometrajes “Desvío hacia el terror, de corta duración”, The Channeling, de Maximiliano Contenti (Sala B del Goitiño), La casa muda, de Gustavo Hernández (Sala Camacuá, a las 21.30), cerrando con una “Charla desfachatada” con Contenti, Gustavo Rojo y Florencia Colucci (a las 23.00 en el Bar Santa Catalina).

El tono retrospectivo también está dado por una función en 35 mm de La perrera, la ópera prima de Manuel Nieto (viernes 16 a las 21.30, Cinemateca Uruguaya) y un “cumpleañitos Detour” por los 20 años de El noctámbulo de Gabriel Díaz, que se exhibe en copia de 35 mm en Cinemateca Uruguaya, el jueves 15 a las 22.00.

En la sección “Las del jurado” estarán Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes (miércoles 14 a las 19.00, Cinemateca); 3, de Pablo Stoll (viernes a las 19.30, Sala Camacuá); y Carmen Vidal, mujer detective, de Eva Dans (sábado 17, 20.00, Cinemateca).

Y fuera de concurso se verá Another George, una película de 1998 de Pablo Casacuberta y Yukihiko Goto.

La programación incluye el “Desafío Suspenso en una toma”, que es básicamente eso y cuyo resultado se verá el martes y el miércoles 14 a las 19.30 en Movie Punta Carretas.

Es mucho, así que conviene hacerse un mapa del festival: la grilla y el catálogo de 112 páginas están en el sitio web detour.uy.

Acompañando un cambio.

“El cambio en el cine uruguayo en estos años es gigante”, le cuenta Belo a El País. “Cuando empezamos buscábamos que películas uruguayas que no podían verse llegasen a salas y al público uruguayo”.

Belo enumera algunos de esos cambios: Cinemateca tiene las mejores salas y estrena cine uruguayo todos los meses; lo mismo sucede en Sala B del Sodre y proliferan los cineclubes que tienen un espacio para la producción local.

“Hay una movida tremenda alrededor del cine, sin hablar de todo lo que está pasando en producción, que era realmente como un sueño para el sector, valorizar al cine como cultura y como industria”, dice Belo. “Es un dinamismo tremendo al que es incluso difícil seguirle el rastro”.

Queda, reconoce, mucho por hacer: “Hay que lograr que se vea más cine uruguayo, que se conozca más todo lo que se produce, pero para quienes estamos en esto desde el 2003-2004 o antes, la verdad es que es más de todo lo que imaginamos que podía pasar con el cine acá”.

El Festival de Cine Nuevo, el viejo y querido Detour, tiene mucho que ver con eso. Y desde el viernes invita a ser parte de esos cambios que se necesitan e inevitablemente va a seguir ayudando a que sucedan.

Más actividades

El festival no es solo exhibiciones, sino que hay excusas para el encuentro. Hay charlas de Pablo Casacuberta (“Historia natural de la Inteligencia Artificial”, el martes 13 a las 16.00 en la ECU); de Lidia Damatto Yeniffer Fasciani (“¿Qué es un agente de ventas?”, martes 13 ORT); de Diego Carriqueo del Festival Audiovisual Bariloche (“Sur o no Sur: las alianzas regionales en el culo del mundo” (miércoles 14, Centro de Fotografía); del chileno Diego “Mapache” Fuentes (ORT, jueves 15 a las 15.30); y de Fuentes, Eva Dans y Guillermo_Rocamora (“Gajes del oficio: Conversatorio sobre escribir y dirigir en cine” (Alianza Francesa,sábado 17, 10.00).

Habrá una master class (“En los límites de lo visible”, ORT el lunes a las 10.00) y un workshop (“Narrativas desde el archivo: imágenes, secuencia y significado”, Dulce de leche, lunes a las 18.00) ambos de la directora italiana Marianna Schivardi.