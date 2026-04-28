Matías Valdez vuelve al Antel Arena para festejar cinco años de una noche especial: la fecha y las entradas

Mientras la banda argentina Tan Biónica causa sensación con el anuncio de su vuelta al Antel Arena —las entradas para el primer recital se agotaron en solo ocho horas y ya se anunció una nueva fecha—, otro artista informó que regresará a ese significativo escenario de la ciudad: Matías Valdez.

El artista uruguayo que se ha convertido en un referente de la charanga o la cumbia del interior se presentará por quinta vez en el Antel Arena, el sábado 10 de octubre a las 21.00. Las entradas ya están en venta a través de Tickantel: los precios van de 900 a 2.500 pesos y en pocas horas ya se agotaron varios sectores de campo.

En esta oportunidad, Valdez festejará que se cumplieron cinco años desde que debutó en ese escenario, en aquella ocasión como telonero de otra gran figura de la escena bailable nacional, Chacho Ramos. "Cinco años atrás llegábamos al Antel Arena para ser teloneros del número 1, el señor Chacho Ramos. Hoy vamos a hacer nuestro cuarto concierto en ese lugar, ¡qué locura!", celebró el cantante de "Latidos" en su cuenta de Instagram.

"Gracias por cumplir cada uno de nuestros sueños y por enseñarnos que nunca es tarde para luchar por lo que amamos. Nos vemos pronto", le dijo por la misma vía a su audiencia.

El show de Matías Valdez en el Antel Arena será apto para todo público, aunque los menores de 15 años deberán ingresar acompañados de un adulto. Niños y niñas de hasta tres años ingresarán gratis.

En paralelo a este anuncio, Valdez está embarcado en una transformación física de la que viene dando cuenta en sus redes sociales, y no para de trabajar, tanto en vivo como en el estudio. Esta noche estrenará la versión acústica de "You are re hermosa", su colaboración con el argentino Lauta.