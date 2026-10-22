De groupie a estrella de rock: la historia detrás del álbum conceptual de Naoko que llega a Sala Rondeau

El germen de Groupies nació en un recital. Tocaba un artista que Julietta Astol Novo, líder de Naoko, y sus amigas no escuchaban tanto, pero cuando sonó la única canción que conocían, saltaron y cantaron.

Allí, la artista uruguaya se dio cuenta de que tenía cosas para decir sobre el lugar que ocupan las mujeres una vez que se convierten en fanáticas.

Así nació Groupies, un álbum conceptual que narra cómo Jenny, se transforma en una groupie y luego en Elekttra, una estrella de rock. Según Astol, es una especie de “camino del héroe satirizado”.

Esto se enfatiza a través de diez videoclips, en los que Jenny desarrolla una obsesión patológica con el frontman de una banda, pero comienza la evolución hacia Elekttra a raíz de no ser correspondida.

Este sábado, Naoko presentará Groupies en Sala Rondeau. Las entradas están agotadas.

Se trata del segundo disco del proyecto. El debut, Urbe Vortex (2022), incluye elementos más ligados a lo electrónico, en comparación con Groupies, que evoca un sonido más similar a bandas como Hole y Sonic Youth. “Creo que la temática lo ameritaba y quería explorarlo. No lo veo como una evolución, sino que quise explorar esa sonoridad y que tuviera más guitarras”, explica Astol en diálogo con El País.

“Es distinto ser fan siendo mujer que varón”, agrega. La escritora argentina Mariana Enriquez ha hablado del juicio hacia el fanatismo femenino, e incluso escribió Porque demasiado no es suficiente, sobre su obsesión con la banda Suede.

Astol dice que leyó el libro durante el proceso creativo de Groupies, algo que le sirvió para cerrar algunos conceptos y comprender que iba por buen camino. También recuerda que allí leyó sobre “Las ménades”, un cuento de Julio Cortázar en el que el público es tan fanático del director de orquesta que toca, que enloquece y termina por devorarlo.

En “Groupies”, la primera canción del álbum, Julieta canta: “Yo que nací con una rata en la lengua, que me mordía para que les gritara”. Estas analogías y metáforas propias del horror corporal aparecen más de una vez en las letras de estas canciones. “Soy muy lectora, pero también escucho mucha música y me gusta prestar la atención a las letras. Creo que la que más me gusta tiene un contenido lírico fuerte”, sostiene Astol, que cita como referencia a Lana del Rey, artista que retrata imágenes evocadoras en sus composiciones.

También canta: “Escribirte una biblia maternándote y que me digas no sé qué decirte”. Astol también manifiesta querer escribir desde un lugar contemporáneo o como ella habla en el día a día. “Está bueno irse a un lugar más poético y construir metáforas, pero también es interesante llevarlo a un plano más terrenal”, argumenta.

A su vez, hay referencias a películas como Casi famoso —en la introducción se samplea un diálogo de esta— y Confesiones de una típica adolescente, protagonizada por Lindsay Lohan.

Desde que se le ocurrió la idea inicial hasta finalizar el disco, pasaron tres años. En un principio, el proceso creativo fue solitario, pero en la última etapa se apoyó en sus compañeros de banda para asegurarse de que el álbum tomara la forma que quería. “Es importante tener un equipo. Habrá gente que lo puede hacer sola, pero es muy difícil”, dice Astol, que recuerda que hay cosas que salieron porque se pusieron todos de acuerdo. El disco fue producido por ellos mismos.

Naoko. Foto: Selene Benzano.

“Siento que estoy en un círculo cerrado de cuidado. No sé si lo podríamos haber hecho en otro momento. Capaz que si llamaba a un productor para que lo produjera, terminaba a las puteadas”, sostiene.

Para el recital del sábado, la banda se agranda: contarán con un bajista invitado, ya que Rodrigo Veigh —quien se encarga de ese instrumento usualmente— estará tocando la guitarra. “La idea es llevar un poco el universo de los videos, como más desde lo estético al vivo”.