Tini Stoessel canceló su show en Miami y denunció fallas técnicas y de seguridad: “No son negociables”

La cantante argentina Tini Stoessel no pudo realizar este domingo el show que tenía previsto en el Kaseya Center de Miami, en el marco de su gira Futttura. Tras la cancelación, anunciada por la productora Ake Music, la artista se pronunció a través de sus historias de Instagram y aseguró que no estaban dadas las condiciones técnicas y de seguridad que le habían garantizado para llevar adelante el espectáculo.

Durante la madrugada de este lunes, la cantante lamentó lo ocurrido, especialmente por las personas que habían comprado entradas, viajado y realizado un esfuerzo para asistir al recital. “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, afirmó, y sostuvo que se habían incumplido condiciones fundamentales para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Según relató, el recinto fue entregado con varias horas de retraso y gran parte del montaje estaba incompleto. Además, sistemas esenciales de sonido, iluminación, video y comunicación no se encontraban operativos. A esas deficiencias se sumó la imposibilidad de realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las correspondientes a los vuelos escénicos.

La artista explicó que su equipo había trabajado durante los últimos días para adaptar la producción de Futttura y concretar el espectáculo. Una vez en el lugar, continuaron intentando resolver los inconvenientes hasta último momento, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que, según señaló, debían haber estado disponibles.

Pese a esos esfuerzos, aseguró que se seguía insistiendo en realizar el recital. “Todos estábamos listos para salir al escenario. Los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura”, expresó.

Tini también anticipó que más adelante se difundirá un comunicado formal con detalles de otras deficiencias técnicas y operativas que no incluyó en su descargo. Asimismo, hizo referencia a situaciones vinculadas con el desarrollo de la gira sobre las que prefirió no profundizar por el momento.

Comunicado de Tini por la cancelación de su show en Miami.

“Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, escribió. Aunque ratificó que su prioridad es continuar con Futttura, aclaró que eso no significa aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectando al público, a su equipo y a ella misma.

“Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto”, agregó. Y concluyó: “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”.

Qué dijo la productora sobre la cancelación del show de Tini en Miami

La cancelación había sido anunciada durante la noche del domingo por Ake Music, que atribuyó la decisión al “incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo”.

La productora remarcó que lo sucedido era “completamente ajeno a Tini” y desligó de responsabilidad tanto a la cantante como a los productores. También señaló que, pese a los esfuerzos realizados, no había sido posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos requeridos.

A través de un aviso proyectado en una pantalla del Kaseya Center, el recinto también se desvinculó de lo sucedido. “Debido a circunstancias no relacionadas con el artista y el Kaseya Center, la actuación de Tini esta noche ha sido cancelada”, indicó el mensaje.

Comunicado oficial.

En cuanto a las entradas, se informó que los compradores recibirán el reembolso a través del punto de compra original. Ake Music remitió a los canales oficiales de venta para conocer los detalles del procedimiento y las devoluciones.

La cancelación del recital se produjo casi dos meses después de que trascendiera el conflicto entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de su patrimonio.

Horas antes de la cancelación del espectáculo en Miami, Tini había compartido una novedad relacionada con su carrera: el lanzamiento de Futttura Live, el álbum en vivo de su gira, previsto para este jueves 22 de octubre.

Pese a los inconvenientes que impidieron concretar el show en Estados Unidos, la cantante reafirmó su intención de continuar con el proyecto, al que aseguró haberle dedicado mucho trabajo y esfuerzo.

La Nación/GDA.