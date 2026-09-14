Tini habló de su depresión diagnosticada y contó que continúa en tratamiento con psiquiatra y psicóloga
La cantante se sinceró durante sus últimos shows sobre el proceso que atravesó y destacó el acompañamiento de sus profesionales, amigas, equipo y seguidores durante su recuperación.
Tini Stoessel volvió a hablar sobre su salud mental durante sus últimos shows y contó que continúa en tratamiento con psiquiatra y psicóloga tras atravesar un proceso de depresión diagnosticado. La cantante también agradeció el acompañamiento de sus amigas, su equipo y sus seguidores.
“Yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado y al día de hoy sigo con psiquiatra, con psicóloga, con mis amigas de toda la vida, con mi equipo que me acompaña hace muchos años y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos. Me siento total y absolutamente agradecida”, afirmó durante su show en El Salvador ayer.
La semana pasada, en Guadalajara, la cantante también dedicó unos minutos del recital a agradecer a quienes la acompañan y reafirmó su decisión de continuar sobre los escenarios. “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, que estoy muy agradecida con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes”, expresó sobre el escenario del Arena Guadalajara hacia el final del recital.
Antes, visiblemente emocionada, Tini había aludido al momento que atraviesa con su familia y reflexionó sobre cómo los procesos emocionales pueden afectar la salud mental.
“Es inevitable no emocionarse. Primero, por estar arriba de un escenario. Hay sentimientos que te exceden. Me parece que todos, en algún momento de nuestras vidas, pasamos o estamos pasando por algún proceso. Y déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren”, explicó.
Luego, compartió un mensaje dirigido a quienes pudieran estar atravesando una situación similar y llamó a hablar sobre salud mental sin prejuicios: “No se sientan locos. Hablar de salud mental, para muchas personas, quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros. Creo que todos venimos con cargas emocionales para atravesar”.
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">“Sigo con psiquiatra, con psicóloga, con mis amigas de toda la vida, con mi equipo que me acompaña hace mucho y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos” TINI. <a href="
“Sigo con psiquiatra, con psicóloga, con mis amigas de toda la vida, con mi equipo que me acompaña hace mucho y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos” TINI. pic.twitter.com/4NrORE8Nk1— TINI News (@tininewsdaily) September 14, 2026
“Al final, siempre, más allá de todas las personas que estén alrededor, hay alguien que te termina salvando. Y si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren bien. Los amo”, completó.
Por otro lado, durante su presentación en Costa Rica, Tini volvió a sincerarse con el público en una pausa del recital. “A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros. Hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”, dijo y recibió una ovación de sus fanáticos.
“Estar acá para mí es... En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”, agregó, visiblemente conmovida. “Sé de la fuerza que tengo, por más sensible que sea. Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo. Gracias a todos por acompañarme”, dijo, mientras una nueva ovación cerraba el emotivo momento.
La gira de Tini continuará hoy con el show reprogramado en San Salvador; el martes se presentará en Panamá, el viernes en Bogotá, Colombia; el domingo 20 en Guayaquil, Ecuador; y el martes 22 en Quito, Ecuador. Luego, en octubre, la cantante continuará con recitales en Guatemala, Miami, Caracas y Ciudad de México. Ya en 2027, la gira seguirá con ocho presentaciones en España.
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