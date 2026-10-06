La fuerte indirecta de la madre de Tini tras quedar fuera de su boda con De Paul: “El karma funciona siempre”

La polémica que envuelve a la familia Stoessel continúa. Según trascendió, Tini no habría incluido a sus padres y hermano entre los invitados a su casamiento con Rodrigo De Paul. En medio de esta disputa familiar, Mariana Muzlera, su madre, volvió a generar repercusión en las últimas horas con un contundente mensaje que publicó en sus redes sociales.

“El karma funciona siempre”, expresó Muzlera en sus historias de Instagram durante la noche del lunes 5 de octubre. Sus palabras fueron escritas en letras blancas sobre un fondo negro y acompañadas por el emoji de una carita guiñando un ojo y musicalizadas con la canción “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder.

Su comentario llamó la atención y sus seguidores empezaron a debatir sobre a quién estaría dirigido. Una cuestión no menor es que la publicación tuvo lugar solo un par de horas después de que Ángel de Brito dijera en LAM que la intérprete de “Cupido” no habría incluido en su casamiento ni a sus padres ni a su hermano Francisco Stoessel, con quien siempre fue muy cercana.

“Los padres no están invitados, el hermano no está invitado”, aseguró Ángel de Brito. En este sentido, remarcó que los primos de la cantante sí habrían recibido la invitación, pero que no asistirían, evidenciando de esta manera su apoyo hacia Alejandro Stoessel.

Posteo de la madre de Tini en Instagram.

Asimismo, De Brito reveló que la familia habría tomado una determinante decisión tras no ser incluida en la boda: estar lo más lejos posible de Buenos Aires, más precisamente en otro continente. Alejandro, Mariana y Francisco tendrían planeado irse de viaje cuatro días antes de la boda: “El 15 de diciembre se suben a un avión y se van a Japón los tres en familia, a olvidar todo este mal trago”. En este sentido, remarcó que, si bien los padres de la cantante llevan cinco años separados y él tendría novia, “son amigos” y entre ellos “está todo bien”.

La cantante y el campeón del mundo darían el sí el sábado 19 de diciembre de 2026 en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, mismo lugar en el que se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Stefanía Roitman y Ricky Montaner, y Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino, que ofrece no solo privacidad, sino también espacio para una importante convocatoria. Si bien la pareja celebró a los cuatro vientos su compromiso, y Tini reveló que viajó a París por su vestido de novia, ambos optaron por intentar que la organización se realice en el mayor de los silencios.

No obstante, es preciso decir que será una boda extremadamente popular, teniendo en cuenta que tendrá entre sus invitados a Lionel Messi, Lali Espósito y posiblemente también a Chris Martin. Sin embargo, y aunque es cierto que las decisiones pueden tener vuelta atrás y los viajes pueden cancelarse, hasta el momento todo parecería indicar que ni los padres ni el único hermano de Tini la acompañarán en uno de los días más importantes de su vida.

El guiño de Yanina Latorre

La conductora Yanina Latorre, quien mantuvo una amistad con Muzlera, se dio por aludida con la historia en Instagram y le respondió a través del mismo medio.

"Me están diciendo que la mamá de Tini me dedico una historita. Mirala, que atrevida. No me escondo, siempre doy la cara, no le tiro piedras a los periodistas, estoy tan limpia, que aunque no haya hecho nada, hablo. A mi me daría mucha verguenza hablar de karma cuando alguien está negociando dinero con un hijo", escribió.

Captura de pantalla del Instagram de Yanina Latorre.

Además, en la siguiente historia compartió una foto con sus dos hijos, Lola y Diego, y escribió: "Tomando mate con mis hijos".