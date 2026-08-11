Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan: la cantante confirmó la boda y mostró su anillo de compromiso

Los rumores de casamiento entre la cantante Tini Stoessel y el futbolsita Rodrigo De Paul circulan desde hace tiempo, pero este martes la cantante confirmó la noticia en sus redes sociales. La creadora de "Cupido" y "Miénteme" compartió un video en Instagram en el que aparece con una mascarilla facial mostrando su anillo de compromiso y adelantó algunos detalles de los preparativos para la boda.

“...y un día ese sueño q soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida Rodrigo de Paul", escribió Tini junto al video que se convirtió en tendencia en pocos minutos. En las imágenes, después de mostrar el anillo, se la escucha decir: “Me caso”.

El anuncio llegó acompañado por un adelanto de uno de los primeros pasos en la organización de la celebración. Tini anunció que viajaba para la primera prueba de vestuario para el vestido de novia y contó que tiene previsto compartir con sus seguidores distintos aspectos del casamiento.

“Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día”, explicó la cantante en el video que en menos de dos horas superaba los dos millones de Me Gusta en Instagram.

“Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, agregó la cantante.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Foto: Archivo. Foto: Captura de Instagram @tinistoessel.

De esta manera, Tini y De Paul oficializaron una boda que había sido motivo de especulaciones durante los últimos meses, y sobre la que han hablado varios de los allegados de la pareja. Hace pocos días, Susana Giménez reveló que Tini y De Paul se casarían el 19 de diciembre de 2026, aunque la fecha no ha sido confirmada por la pareja.

Mientras se aguarda la confirmación del día especial, la cantante ya comenzó a mostrar en sus redes parte del proceso previo a la celebración, empezando por la elección y las pruebas de su vestido.