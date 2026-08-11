Buenos Aires Cumbia llega a Montevideo: fecha, lugar, precios y grilla para la primera edición en Uruguay

En los últimos años, Montevideo se convirtió en una parada cada vez más frecuente para algunos de los fenómenos musicales y fiestas que nacieron del otro lado del Río de la Plata. La Bresh es uno de los ejemplos más visibles de ese desembarco: una marca nacida en Buenos Aires que encontró en Uruguay un público propio y terminó incorporándose al calendario de propuestas multitudinarias de la ciudad.

Ahora es el turno de Buenos Aires Cumbia, el festival que convirtió a la música tropical en el centro de una convocatoria masiva y que desde diciembre de 2021 viene creciendo con ediciones en distintos escenarios de la capital argentina. Surgido como un desprendimiento de Cumbia Konex, el evento tuvo su primera edición en el Hipódromo de Palermo, con entradas agotadas, y posteriormente se instaló en el estadio Obras Sanitarias.

La marca cruzará por primera vez el Río de la Plata el sábado 14 de noviembre, con una edición especial en el Velódromo Municipal de Montevideo. La propuesta se extenderá durante más de nueve horas, de 16.00 a 01.00, y tendrá una particularidad respecto a sus versiones porteñas: además de cumbia, incorporará plena y candombe para sumar a la escena local a la programación.

La grilla reunirá a varios de los nombres más conocidos de la música tropical argentina con artistas uruguayos. Desde Argentina llegarán La T y La M, La Champion Liga, Chili Fernández, 18 Kilates y Román El Original, mientras que por Uruguay estarán La Nueva Escuela, Kumbiaracha y la Rueda de Candombe. También participarán DJ Pipo & Amigos, DJ Sugar Baby, DJ Beve, DJ Cablequemado y DJ Malandra.

La adaptación de la propuesta al público uruguayo no quedará solo en los géneros musicales. La organización plantea esta primera edición como un punto de encuentro entre las escenas tropicales de ambos países y como una oportunidad para que artistas locales de cumbia, plena y candombe puedan mostrarse ante nuevos públicos y proyectarse hacia Argentina.

El festival también tendrá una producción apoyada en proveedores y empresas uruguayas. La organización trabajará con una ticketera nacional, proveedores locales y marcas de bebidas uruguayas.

Rueda de Candombe. Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Durante la jornada, el Velódromo será acondicionado para funcionar como una gran pista de baile, con un escenario de festival por el que pasarán artistas y DJs de ambos países. La programación buscará recuperar canciones que se convirtieron en clásicos de la música tropical y que todavía forman parte del repertorio de distintas generaciones.

Las entradas ya están a la venta a través de CobraTicket.uy desde 1.300 pesos. Los menores de hasta 4 años inclusive ingresan gratis y los menores de 14 años deberán concurrir acompañados por un adulto responsable.